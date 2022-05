La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha acusado esta semana a Vox en el Congreso de proponer “repartir armas a los ciudadanos” el mismo día en que la sociedad está “llorando” por la masacre en una escuela de Texas. Es un mensaje exagerado porque Vox no propone “repartir” armas a los ciudadanos sino que se puedan usar en casa en caso de necesitarlas como legítima defensa.

“¿Qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando consternados una terrible matanza de niños en EE.UU. propone repartir armas a los ciudadanos?", ha afirmado Calviño en el pleno del Congreso el 25 de mayo. La vicepresidenta estaba respondiendo a una pregunta del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Santiago Abascal sí ha dicho públicamente que él sí lleva un arma fuera de su casa. En una entrevista con El Español en 2017 explicó: “Llevo la Smith & Wesson [...] Empecé por la amenaza de ETA [...] yo quería entonces proteger a mi padre y ahora tengo que pensar que tengo cuatro hijos”. Pero la postura de Vox sobre las armas no incluye ninguna propuesta para “repartir armas a los ciudadanos”, como le ha achacado Calviño a la formación en el Hemiciclo. Este partido sí propuso ya en 2019 “ampliar el concepto de legítima defensa” para que se legalice disparar contra un asaltante al domicilio en defensa propia.

En una entrevista con Armas.es, el líder de Vox, Santiago Abascal, explicitó en marzo de 2019 la apuesta por una modificación legal del “concepto de la legítima defensa”. “Hace falta un cambio radical urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron”, aseguró.

Esta postura a favor de ampliar la legítima defensa, aunque sin mencionar a las armas, figura en el documento ‘100 medidas para una España viva’, el programa con el que Vox se presentó a las elecciones de 2019. La medida 86 (pg.20) señala que “los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa”. Agenda España, el programa presentado en 2021 por Vox como alternativa a la Agenda 2030 del Gobierno, incluye la misma idea de ampliar “la legítima defensa” (pg. 42).

La dirigente de Vox Rocío Monasterio insistió en esta misma cuestión en Los Desayunos de TVE el 21 de marzo de 2019: “Si yo estoy sola en casa con mis cuatro hijos y estoy sola en casa, cogeré lo que tenga a mano e intentaré defenderme y no puede ser que la ley actual o la interpretación de la ley pudiera hacer que yo acabe 20 años en la cárcel por defenderme” (min. 35.04). En el mismo programa, preguntada por la dificultad de concretar el concepto “españoles de bien” a los que se les garantizaría el derecho a usar armas en su domicilio, Monasterio contesta: “Un español de bien es aquel que se defiende de un asalto en su casa” (min. 37:07).

En Twitter hemos podido leer varias intervenciones de Vox o de sus dirigentes insistiendo en los conceptos anteriores (1, 2 y 3). También hemos visto una aclaración del partido: “Nosotros no queremos que se vendan armas de fuego en los supermercados, queremos un derecho efectivo a la autodefensa que no implique que si te defiendes de un atracador violento acabes procesado por homicidio”.

No es la primera vez que otros partidos políticos han reprochado a la formación ultraderechista su postura a favor de que haya más armas de fuego en poder de los ciudadanos. Además de las palabras de Calviño en el Congreso, otros dirigentes han cargado contra Vox afirmando que este partido quiere que haya más armas en la calle. Así lo hizo Pablo Casado en 2019: “Ribera habla de Rojos y Azules y Vox habla de llevar armas por la calle y Pedro Sánchez habla de Franco”. Replicando unas declaraciones de Santiago Abascal, Javier Maroto del PP dijo: “Proponer que los españoles llevemos pistola por la calle, NO”. También Albert Ribera, entonces máximo dirigente de Ciudadanos, se mostraba contrario a las propuestas de Vox sobre armas: “Yo no quiero un país con tiroteos en los colegios ni locos con pistola [...] Más medios y recursos policiales y menos ocurrencias”

Decir que Vox propone “repartir armas a los ciudadanos” es un mensaje exagerado que no corresponde con la postura pública de este partido y sus dirigentes. Vox propugna un “cambio radical urgente en la ley” para “ampliar” el derecho de autodefensa y que los “españoles de bien”, en palabras de Abascal, puedan “disponer de un arma en su casa" y que se legalice usarla en defensa propia en el domicilio.