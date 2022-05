Ni un paciente más en los pasillos de urgencias

Con la campaña Pasillos Cero, los sanitarios del Hospital Insular de Gran Canaria buscan hacer pública la dura realidad que sufren habitualmente junto a los pacientes a los que se ven obligados a atender en los pasillos. Una situación que, afirman, ya se ha cronificado y para la que piden una solución real.

Con la X de "extra" marcan las camas que están por encima de la capacidad de cada módulo de Urgencias. Camas que, normalmente, acaban en los pasillos. Han llegado a tener hasta la 53 en un espacio que, denuncian los profesionales, no está preparado para atender a pacientes. No hay oxígeno adecuado, las balas de oxígenos tienen que moverlas, no hay intimidad para el paciente, no hay material de biombos para poder hacerle un sondaje o cualquier técnica.

El problema está en que se juntan los pacientes que llegan a Urgencias y los que necesitan ser ingresados pero no consiguen cama en planta.