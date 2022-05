El Ministerio de Derechos Sociales no ha logrado cerrar este miércoles con las comunidades autónomas el acuerdo para poner en marcha el nuevo modelo de residencias y de atención a las personas dependientes, tras las críticas de varios gobiernos regionales, y ha aplazado a junio la votación para seguir negociando el documento.



Gobierno y comunidades tenían previsto aprobar por la mañana, durante la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, pero, según han señalado fuentes del departamento de Ione Belarra a RTVE.es, no ha llegado a producirse la votación.

Las mismas fuentes precisan que se ha acordado posponerla, a la espera de "cerrar los últimos detalles", y confían en poder llegar a un acuerdo "a lo largo del próximo mes" en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta "un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo".

Rechazo de algunas comunidades

El documento propuesto por este ministerio había sido debatido en la Mesa de Diálogo Social y consultado con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales, pero tiene que recibir el apoyo de las comunidades, con la competencia de las políticas sociales.

Según fuentes autonómicas a Efe, entre las regiones que han mostrado su desacuerdo se encuentran algunas gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, pero también Cataluña y País Vasco, y dos de las gobernadas por los socialistas: Extremadura y Castilla-La Mancha. Tan solo han manifestado su apoyo el resto de las comunidades socialistas.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles: “España puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Está bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie”. "Ya está bien que el Estado invite pero no pague", ha añadido.



La consejera andaluza de Igualdad y Asuntos Sociales, Rocío Ruiz (Cs), también ha lanzado algunas críticas. "No se puede hacer una medida de tanto alcance, con un cambio de modelo total, sin una memoria económica (...) Es un gobierno que propone medidas ideales, la carta de los Reyes Magos, pero que no lo sostiene con políticas reales y medidas financieras", ha lamentado. En esa misma línea, la consejera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha asegurado que las ideas sobre residencias presentadas por el Gobierno central son "irrealizables", al carecer de presupuesto y "encarecer y dificultar el acceso a los cuidados" para las personas mayores.



El Gobierno vasco también se ha mostrado contrario al planteamiento pero argumenta que la propuesta entra "tan al detalle" en algunos aspectos que se comete una "injerencia" en competencias propias de Euskadi.