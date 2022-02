Mucho antes de que una pandemia convirtiera a las residencias de mayores en el epicentro de la desgracia, ya había infinidad de voces reclamando un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno. El objetivo era, en definitiva, lograr una transición entre un sistema todavía vinculado al concepto de "asilo" y una nueva fórmula residencial que se acerque a la idea de "hogar".

Después de que la COVID-19 provocara una trágica oleada de muertes en residencias y destapara las deficiencias que están en la base del modelo actual, el Gobierno se ha comprometido a impulsar el cambio y ya hay algunas medidas sobre la mesa. Entre ellas, que los centros tengan al menos un 65 % de habitaciones individuales o que los nuevos edificios que se construyan sean de menos de 90 plazas y estén divididos en unidades de convivencia.

El paquete de medidas está incluido en el borrador de trabajo que la Secretaria de Estado de Derechos Sociales ha compartido con sindicatos y patronal para que lo negocie la mesa del diálogo social y se puedan acordar criterios comunes de acreditación y calidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo negocia con las comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre este asunto, los requisitos mínimos que deben cumplir en todo el país. Lo previsto es tenerlo todo listo su aprobación en un Consejo Territorial antes de finales de marzo.

Según varias entidades, asociaciones y sociedades científicas vinculadas a las residencias mayores, el borrador es un punto de partida que recoge bien los objetivos pero que se puede mejorar respecto a las medidas. Además, no deja claro cómo se llevará a cabo, en la práctica, esa transformación.

La teoría queda clara, pero no la forma de materializarla

Según ese documento, al que ha podido acceder RTVE.es, los·"principios rectores" del nuevo modelo de atención son: la dignidad y respeto a las personas en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de todo el ciclo vital; la atención centrada en la persona; la participación, control y elección de lo que sucede en su propia vida; el derecho a la salud y al bienestar personal; y la vida activa en comunidad.

Desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), que ha mantenido varias reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales por este asunto (la más reciente, esta misma semana), aseguran que la teoría es buena, pero desconfían de la práctica:

"El borrador tiene avances indudables con relación a los acuerdos de acreditación que habia hasta ahora y que son del año 2008. Entendemos que el Gobierno ha detectado cuál es el problema y, como muy bien ha dicho en alguno de los borradores (este es el tercero), se trata de hacer las cosas pensando en la atención que tienen que recibir las personas mayores (...) El problema lo vemos a la hora de materializarlo porque ya se empieza a mirar cómo van a reaccionar las empresas que tienen en su poder la gestión del 89% de las residencias del Estado", señala el presidente de esa plataforma, Miguel Vázquez.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también implicada en el rediseño de las residencias, celebra la iniciativa del Ejecutivo y se alegra de que el plan teórico recoja algunas de sus propuestas, pero critica que no esté acompañado de una memoria económica que incluya, por ejemplo, las estimaciones de costes por plaza.

"No se puede presentar un documento a la mesa de diálogo civil y social y a las comunidades autónomas sin tener un análisis de coste y una memoria económica para ver quién paga qué. Eso me parece muy poco serio. El borrador no es más que un ejercicio intelectual, están claros los principios pero yo soy más de ver los finales", recalca su presidente, José Manuel Ramírez.

De hecho, fuentes de la patronal han explicado a Efe que el espíritu y los objetivos del nuevo modelo de cuidados con mejores ratios y salarios puede ser compartido por todos, pero han reclamado al Gobierno que cuantifique su coste, porque consideran que supondrá "un encarecimiento brutal" de los servicios y dudan de que pueda ser asumido por todas las comunidades autónomas.

Las reuniones de la mesa del diálogo social continuarán la próxima semana para analizar la propuesta en debates por grupos de trabajo por separado que abordarán residencias, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio. El próximo 14 de febrero está previsto otro encuentro más para revisar el documento de manera conjunta y su coste económico.