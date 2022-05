Borrell pide a los Estados miembro de la UE un aumento coordinado en el gasto e inversión en defensa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha argumentado que los países de la UE deben actuar en consonancia a la hora de trazar sus planes de gasto en defensa de cara a la creación de unas "fuerzas armadas europeas modernas e interoperativas" a tenor de lo que está ocurriendo con la invasión rusa de Ucrania.

Borrell lamenta que la UE ha agotado sus reservas como resultado del apoyo militar que brinda a Ucrania, un problema que "se suma a los heredados de los recortes presupuestarios anteriores y la falta de inversión". Por todo ello, el diplomático recomienda líneas principales de actuación, consistentes en la preparación para el combate de las fuerzas y el aumento de la capacidad militar existente en los próximos cinco años.

“Russia’s invasion of #Ukraine has spurred the urgency to increase our defence spending. The time to push forward European defence is now. My new blog post: https://t.co/CvsqxE8ZNS pic.twitter.com/pb5WEJ8qhP“