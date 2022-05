Núñez: "Rusia no está ganando y Ucrania no está perdiendo"

03:12

El martes se cumple tres meses del inicio de la guerra en Ucrania, una invasión que Rusia pretendía realizar de forma rápìda y estratégica. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, cree que es muy prematuro declarar una victoria a cualquiera de los dos bandos: "Lo único que podemos decir es que claramente Rusia no está ganando y Ucrania tampoco está perdiendo". Núñez subraya que a Rusia "no le está saliendo muy bien", ya que las fuerzas ucranianas no solo resisten, sino que incluso han conseguido llevar a cabo contraataques que han obligado a retroceder al ejército ruso. "Ucrania está en una guerra existencial. Lo que está en juego es precisamente su existencia como Estado soberano", expresa Núñez, quien cree que las sanciones de la Unión Europea no iban a impedir la invasión: "No era ese el objetivo. Ahora es como si hubiéramos descubierto de un día para otro que dependemos vitalmente de Rusia como suministrador de gas y petróleo, cuando realmente esa situación de dependencia ha sido el resultado de decisiones tomadas a lo largo de muchos años".