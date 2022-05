La tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) ha abierto este sábado la escotilla y ha ingresado en la cápsula Starliner de Boeing, que el viernes por primera vez se acopló al llamado laboratorio orbital tras despegar desde Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos).

"Este es un día trascendental en la historia de la NASA y simplemente allana el camino hacia el futuro a medida que comenzamos a permitir vuelos comerciales aquí en órbita terrestre baja, mientras que la NASA gira hacia la luna y, finalmente, hacia Marte", ha dicho el astronauta de la NASA Bob Hines, durante una breve y simbólica ceremonia de bienvenida.

“The seven-member Exp 67 crew gathers for a welcome ceremony in front of the hatch where the @BoeingSpace #Starliner docked on Friday evening. pic.twitter.com/AGfkAjWMbI “

"Es quizás una victoria pequeña, pero es una muy importante victoria", ha dicho por su parte el cosmonauta Oleg Artemyev, actual comandante de la Expedición 67 de la EEI, después de que la tripulación completara las tareas al interior de la cápsula encajada en el módulo Harmony.

Los siete tripulantes de la estación espacial han abierto la escotilla de la cápsula a las 12.04 de la tarde de este sábado, hora del este de EE.UU. (16.04 GMT), y posteriormente ingresaron a la Starliner, que de esta forma por primera vez recibía a astronautas estando en órbita.

“The @BoeingSpace #Starliner is open for business! @Astro_FarmerBob opened the hatch at 12:04pm ET today and entered the spacecraft for the first time. More... https://t.co/kIWTgwTZRJ pic.twitter.com/GENyjU9s7t“