La cápsula se mantendrá cinco días en el laboratorio orbital para luego emprender un viaje de regreso que concluirá en el desierto de Nuevo México, donde aterrizará con 600 libras (270 kgs) de carga, incluidos tres tanques reutilizables del sistema de recarga de oxígeno y nitrógeno que proporcionan aire respirable a los miembros de la tripulación de la estación.

Previo a esta misión, Boeing ejecutó en 2019 una primera tentativa con la Starliner, que tras su despegue logró ser puesta en órbita pero fracasó su cometido final de llegar a la estación espacial.

Tras esa fallida misión, Boeing y la NASA acordaron trabajar en la OFT-2, que iba a despegar en agosto de 2021 pero debió ser aplazada a raíz del descubrimiento de un problema en las válvulas en el sistema de propulsión de la nave.

"A través de la adversidad, nuestros equipos han seguido innovando en beneficio de nuestra nación y de toda la humanidad", resaltó el jueves tras el lanzamiento el administrador de la NASA, Bill Nelson, quien se mostró entusiasmado de que eventualmente esta nave se sume a "habilitar misiones con astronautas a bordo".

“I’m so proud of the @NASA, @Boeing and @ulalaunch teams who have worked so hard to see Starliner on its way to the @Space_Station. I look forward to a successful end-to-end test of the Starliner spacecraft, which will enable missions with astronauts aboard.



