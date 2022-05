Oklahoma aprueba una nueva ley que prohíbe todos los abortos previos a la fecundación

Oklahoma ha aprobado este jueves una ley que prohíbe el aborto desde el momento previo a la fecundación, convirtiendo a este estado en el más restrictivo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco del borrador filtrado, no definitivo, del Tribunal Supremo estadounidense sobre el fallo 'Roe versus Wade'. La ley prohíbe cualquier aborto, excepto cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.

El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, debe firmar la ley para que entre en vigor, una legislación aprobada en una votación con 73 votos a favor y 16 en contra que no incluye "el suministro o venta de píldoras del día después o cualquier tipo de anticonceptivo de emergencia", tal y como ha informado The New York Times.

