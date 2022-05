El Col·legi de Metges de Balears té nova junta directiva i nou president. El doctor Carles Recasens, psiquiatre de 43 anys, s'ha convertit en el més jove d'Espanya. La junta també és singular: Té més dones que homes i ha incorporat metges en formació. Com diu el president, reflecteix la realitat de la professió fortament feminitzada i on seran fonamentals els metges joves, que s'incorporin a patir d'ara.

Col·laboració amb Govern i sindicats

Aquesta nova directiva substitueix l'equip anterior que encapçalava José Manuel Valverde, que s'ha jubilat. Entre els compromisos de la nova junta hi ha fer front a la necessitat de metges que hi ha degut a les jubilacions, lluitar per les condicions laborals dels metges de la sanitat privada i dels joves que s'incorporen a la professió. Recasens ha afirmat que farà feina de la mà de la conselleria de Salut, amb el Sindicat Mèdic i amb l'Acadèmia de Medicina per superar aquests reptes.