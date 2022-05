La Guardia Civil, junto a la Policía Local de Lardero, La Rioja, ha detenido a un hombre de 41 años como presunto acosador de menores. El juez ha decretado para él prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El hombre, que tiene antecedentes policiales, estaba obsesionado con una niña de 11 años. La familia de la pequeña lo denunció y la Guardia Civil le puso un agente que se convirtió en su sombra. Fue entonces cuando descubrieron la dimensión del acoso y lograron detenerle, así lo han explicado el portavoz de la Guardia Civil de La Rioja, Miguel Ángel Sáez, y el jefe de la Policía Local de Lardero, Sergio Díez. Además, han asegurado que el detenido se dedicaba a recorrer varios municipios riojanos cercanos para localizar, sobre todos, a niños y niñas de entre 10 y 12 años, para lo que utilizaba dos vehículos.

El alcalde de Lardero, Manuel Vallejo, ha asegurado que la buena convivencia existente entre los vecinos de los diferentes pueblos, es fundamental en estos casos: "La relación que existe en estos pueblos es muy estrecha. La situación de proximidad es extrema y protege mucho a la población".

Los vecinos de Lardero reviven la pesadilla

Los habitantes de Lardero reviven la pesadilla del pasado 28 de octubre cuando los agentes detenían en este mismo municipio, de poco más de 10.000 habitantes, al asesino del pequeño Álex, otro depredador de menores. Miguel Ángel Sáez, portavoz Guardia Civil de La Rioja, ha asegurado que fue el alcalde de Medrano, un municipio cercano, quien dio la voz de alarma tras hablar con la familia de la menor acosada: "Primeramente, se inicia gracias a una información que nos facilita el alcalde de Medrano, nos comunica que hay un vehículo sospechoso que circula muy lentamente por zonas de parques y mediaciones de colegios", ha asegurado.

Leyre Lesta, presidenta de la Asociación de Vecinos de Lardero, ha mostrado su preocupación ante este nuevo caso: "Yo no sé quién es, pero es del pueblo. [...] Estamos preocupados porque revivimos lo que ya pasó, pero aliviados. Lo que no queremos es que en dos días esta persona esté en la calle otra vez, porque queremos seguridad. Esto tiene que cambiar, no podemos vivir como hace seis meses", ha explicado.

"Miedo en Lardero por otro acosador de menores



Leyre Lesta, presidenta Asoc. Vecinos Lardero: "Estamos con miedo y alivio. Nos tranquiliza que se ha detenido a esta persona. Hemos revivido desde el minuto uno el caso de Álex"







— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 11, 2022

Durante la investigación, la Guardia Civil le siguió todos los días y observó cómo seguía a la niña de 11 años y cómo reducía la velocidad en parques y colegios. El 3 de mayo los agentes detuvieron a este presunto acosador en Lardero que, por segunda vez en medio año, ha revivido la angustia de convivir con otro acosador de menores.