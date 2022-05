Ya falta menos... pa San Fermín

Faltan dos meses todavía pero el rojo y blanco sanferminero ya empieza a notarse en Pamplona. Estos días se instala en el céntrico Paseo de Sarasate la Tómbola de Cáritas, un elemento muy Sanferminero, una caseta enorme donde los pamploneses se acercan a comprar boletos con la ilusió de conseguir alguno de los grandes premios en juego. Coches, motos y viajes son los principales premios pero también hay muchos "de consolación", productos de la gastronomía navarra como vino, queso o conservas y también juegos para niños o menaje de cocina. Hay un poco de todo pero lo importante es la ilusión que genera entre los que se acercan a comprar boletos.

El cartel de San Fermín 2022

Lo que ya está aquí es el cartel de las fiestas. Su título es Beti Bezala, en euskera Como siempre, obra de la navarra Olaia Merino, una revisió modernista de los carteles que anunciaban los Sanfermines allá por 1930. En la calle, la gente, en general, lo ha recibido muy bien. "Me gusta mucho", dice una joven sonriendo. "Es muy alegre, me gusta" señala otra chica. Un hombre al lado dice: "Tiene mucho colorido, me encanta". "Es muy colorio y muy llamativo. La gente se va a ficjar mucho en él" dicen dos chavales al verlo. "Tiene todos los elementos de las fiestas de Pamplona. Los mozos, el pañuelillo, el escudo", explica una señora. Otro joven destaca que en el cartel se ven "los diferentes tipos de gente que nos juntamos en estas fiestas".

“Es muy alegre, me encanta“

Pero el sentir no es unánime, claro. Hay para todos los gustos. " Le falta algún torico, algún toro", dice una señora sentada en la Plaza del Ayuntamiento pamplonés. Otra, muy cerca, echa de menos "algún gigante, o la fachada del Ayuntamiento, el txupinazo. Yo creo que antes se hacían mejores" señala con añoranza de los carteles más clásicos.

“Le falta algún torico“

En nuestra pequeña encuesta preguntamos también a los extranjeros y la acogida, en general también es muy buena aunque un vecino de Florida, Estados Unidos, dice que es "un poco opaco, que le falta color". Es la excepción. Dos escoceses en pleno Camino de Santiago dicen que "es fantástico". "Tiene mucho dinamismo", detalla la señora. Una mujer canadiense nos explica que desde que vio los diez carteles finalistas "en mi interior pensé que éste iba a ser el ganador y ya veis, estoy encantada. Me gusta", señala.

Los que están encantados con la elección son los niños más pequeños. "Me encanta", "es muy chulo", dicen dos hermanos de unos 6 años. "Me gusta mucho", dice otro chaval. Para ser justos, después de hablar con ellos, queda claro que les hubiera gustado casi cualquiera y que lo que les empuja a decir que les gusta son las ganas que tienen de Sanfermines... como todos, claro.