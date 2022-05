El peligro de transformar la cuidad en un decorado

La plaza del potro es historia viva de Córdoba. Cervantes la citó en El Quijote, y desde siempre ha sido un punto de encuentro de la ciudad. En sus tradicionales casas de vecinos llegaron a vivir decenas de familias. Pero hoy sólo quedan cuatro. Una de ellas, la de Eduardo. A sus 70 años no ha conocido otra cosa: nació en la casa que hoy habita junto a su mujer. "Antes te salías a la puerta y no hacías otra cosa que saludar. Ahora ya no conozco a nadie, la mayoría son turistas".

Tiene razón. Son las 12 de la mañana y el trajín de maletas es constante. Unos salen, otros llegan a ocupar los apartamentos. Casi todas las casas de la plaza del Potro se han convertido en residencias turísticas, fácilmente reconocibles por los carteles en sus puertas. Frente a la casa de Eduardo ahora mismo están en marcha las obras del último edificio que se va a destinar a ello, adquirido por un fondo de inversión.

Los apartamentos turísticos han seguido al alza

La pandemia no ha frenado en Córdoba la proliferación de los apartamentos turísticos en el casco histórico, sino al contrario. Hoy hay 230 más que en 2019. Desde 2017 su número se ha multiplicado casi por cuatro. En total hay 979, según datos oficiales.

“No tenemos ni donde sacar dinero. En esta zona todo son trabas e inconvenientes para los vecinos.“

Desde la asociación de vecinos de la Axarquía, uno de los barrios del casco histórico, apuntan a la turistificación como una de las grandes culpables de la despoblación paulatina del barrio, pero no es la única, dicen. "Los jóvenes no quieren quedarse a vivir aquí. No hay infraestructuras deportivas, la movilidad es difícil, ya casi no hay comercios, todo son bares, han cerrado muchos bancos y no tenemos ni donde sacar dinero. En esta zona todo son trabas e inconvenientes para los vecinos", nos dice Juana Perez, portavoz de la asociación. Pone como ejemplo la lucha que han tenido que emprender para que les permitan instalar placas solares en sus casas. Urbanismo no lo permitía hasta hace poco por considerar que dañaba la estampa del casco histórico cordobés, patrimonio de la Humanidad desde 1994. Y aunque el pleno del ayuntamiento por fin lo ha autorizado, nos cuenta que aún no se ha hecho la última modificación legal que les permita por fin instalarlas. "Seguimos esperando", nos dice.

“No hay un relevo generacional.“

Junto a ella, Antonio Torres, que lleva años estudiando la evolución del lugar donde nació con los datos del padrón. "En los últimos 20 años se han perdido más de 7.000 vecinos, el 15% de la población". El casco histórico de Córdoba es uno de los más extensos de Europa. En algunas zonas abundan las casas deterioradas o directamente en ruinas. Según sus datos, 3 de cada 10 edificios tienen más de 50 años. Una antigüedad que va de la mano de sus habitantes: es la zona de Córdoba con una edad media más elevada, 45 años. "La población está muy envejecida y en los edificios no hay un relevo generacional. Cuando los vecinos mueren en muchos casos la casa se cierra y se deteriora. A no ser que se aproveche para el turismo, claro".

El hecho es que la estructura misma de las casas de vecinos cordobesas, pequeñas viviendas construidas en torno a un gran patio, las hace edificios ideales para los apartamentos turísticos. En ellas antiguamente los vecinos compartían cocina y lavadero. Y por supuesto, los famosos patios cordobeses también eran de uso común. Una forma de vida difícil de concebir hoy. Pero no imposible.