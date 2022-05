Asociaciones que velan por la inclusión de las personas con discapacidad han protestado este martes en diferentes ciudades de España para denunciar la "intolerable" lista de espera que deben soportar para ser valorados y obtener el certificado del grado de discapacidad. Hay quienes llegan a sufrir una demora de tres años.

Bajo el lema "Espera y desespera", la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha movilizado 18 filas solidarias repartidas por todo el país frente a edificios públicos, como los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, para escenificar ese problema que sufren miles personas, dicen, a la hora de "acceder a sus derechos".

“Se tienen que cortar los tiempos de espera. Llevo dos prótesis y dos años esperando“

Entre ellas, Manuel Muñoz, que tuvo que esperar dos años para recibir el grado de discapacidad por la necrosis vascular que sufre en las dos caderas. "Se tienen que cortar los tiempos de espera. Llevo dos prótesis y dos años esperando, en este tiempo no he tenido facilidades legales y económicas, he sobrevivido con ahorros y ayudas familiares", ha señalado a Efe.

Un baremo desfasado: "Lleva 20 años sin actualizarse" El responsable de finanzas de COCEMFE, Daniel Aníbal, ha explicado que el tiempo de espera es variable dependiendo de la comunidad autónoma, pero ha lamentado que "incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia se encuentran diferencias notables al respecto". "En la misma ciudad puedes encontrar un tiempo de espera medio de 11 meses y personas que tardan hasta 36 meses en conseguir tener la valoración", ha criticado, para advertir de que en los casos más graves hay personas que "han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban". “El baremo que usamos ahora lleva 20 años sin actualizarse“ Aníbal ha explicado también que otro de los grandes problemas que dificulta la evaluación de las personas con discapacidad es el baremo que se utiliza en España, que se encuentra "desfasado" desde 2001. "El baremo que usamos ahora lleva 20 años sin actualizarse. Este año, teóricamente, se iba a aprobar uno nuevo, pero por el momento no hay nada y esto supone que muchas discapacidades orgánicas no se vean reconocidas porque son discapacidades no visibles". El perfil de los 4,38 millones de personas con discapacidad: más mujeres, más de 55 años y con problemas de movilidad En el caso de personas que padecen ELA u otras enfermedades degenerativas, ha llegado a haber fallecimientos previos a obtener la resolución y esto, según afirman los organizadores, "es desesperante". Según la información facilitada por Aníbal, el gasto medio de una persona con discapacidad puede rondar los 500 euros al mes, una cuantía "muy alta, dada la dificultad para encontrar empleo".