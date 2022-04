Las sonrisas vuelven a brillar en las aulas navarras

El alumnado navarro vive una vuelta al cole muy especial. Después de las vacaciones de Semana Santa la mascarilla deja de ser obligatoria dentro de las aulas. La única excepción está en los autobuses escolares, donde seguirán con la mascarilla puesta. Alegría y alivio mezclados con incertidumbre en el primer día de clase, porque todavía hay muchos niños y niñas que han decidido seguir llevándola.

Hace casi tres meses las mascarillas desaparecieron en los recreos en exteriores. El alumnado podía jugar sin el cubrebocas en el patio, ahora, esta medida se ha extendido también a los interiores de los colegios. El nuevo decreto que elimina la obligatoriedad de las mascarillas establece una única excepción: El único lugar en el que es obligatoria es en el transporte escolar. Además, si el alumnado presenta síntomas compatibles con la enferdad también tendrá que hacer uso de ella.

Confusión entre estudiantes



En el primer día sin mascarillas en los colegios han predominado las caras cubiertas. La costumbre a llevarla puesta o el miedo que todavía tienen algunos estudiantes hacen que no desaparezan al completo de las aulas. El director del colegio público de Beriáin, José Iribarren, asegura que no preocupa tanto si deciden usarla o no, sino que "haya un buen trato entre todo el mundo, que se comprenda que hay distintas opciones y que cualquiera de ellas es igualmente aceptable".

“Hay que respetar cualquier decisión“

Sin embargo, son muchos y muchas las alumnas que lucen sonrisa en clase. La mascarilla, dicen, "era muy incómoda". Han dejado de formar parte del material escolar necesario casi dos años después de su uso obligatorio.