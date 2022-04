Desde que Cristina Landete se subió a un caballo por primera vez, su mundo cambió por completo. Sortear obstáculos ha sido una constante en su vida, porque nació prematura, con poco más de 500 gramos de peso , y salió adelante tras superar distintas patologías e intervenciones quirúrguicas. A los 7 meses perdió la vista y a los 11 años la audición, pero montar ha sido un impulso decisivo para su desarrollo físico y emocional.

El caballo como terapia y estímulo

"No tenía equilibrio, no sabía tampoco hablar bien, pero montar me ha ayudado a mejorar muchísimo , en psicomotricidad y en lenguaje. El caballo me tranquiliza, si vengo nerviosa; si estoy triste, enseguida me levanta el ánimo... Es super bueno, yo de verdad que lo recomiendo", dice Cristina, que gracias a sus audífonos puede seguir la conversación y se expresa con fluidez.

“Me entiendo de maravilla con los caballos, me calman y me aportan mucha felicidad . “

Se comunica con Tanqueray, el caballo con el que monta y compite, con más que palabras, con instinto, tacto y sensibilidad. En las cuadras hay etuiquetas en braille para que pueda encontrarlo, y cuando llegue Cristina lo cepilla y monta su silla. Han creado entre ambos un vínculo de confianza indisoluble, en el que no existen ni etiquetas ni prejuicios: "es como mi segunda famillia: él me entiende y yo le entiendo a él", asegura.