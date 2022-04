Juncal Roldán es la madre de Álex, un niño toledano de siete años con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Periodista de profesión, decidió abrir un canal en Youtube, “TÚyTEA”, para dar a conocer y visibilizar el autismo. Lo puso en marcha hace dos años con una pequeña cámara de vídeo y un micrófono. “El micro es mi herramienta de trabajo de toda la vida y me di cuenta de que cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo lo que más necesitaba era buscar información, información veraz, y también vi que era todo un mundo por descubrir”, explica Juncal.

Inclusión educativa

Los niños con TEA se enfrentan a problemas de inclusión educativa. “Faltan medios, faltan recursos, falta formación a los profesores y tutores, falta mucha sensibilización social. No se puede olvidar que son niños, como el resto, a los que no se les invita a cumpleaños; que son niños, como el resto, a los que a veces no les dejan inscribirse a excursiones”, nos cuenta Juncal. Además, la mayoría de ellos, hasta un 90 por ciento, no va a poder acceder a un empleo cuando sea adulto. “Y son muy capaces, y en muchas cosas, mejores que el resto”. Muchos de ellos tienen gran capacidad en lo referente a aspectos como la concentración, la memoria, la organización o la capacidad de aprender sobre un tema concreto que despierte su interés.

No se trata tanto de incluir a estos niños en la sociedad como de no excluirlos. Y sobre todo, nos dice Juncal, de procurar y buscar una alternativa de vida digna y feliz a los futuros adultos con TEA.