Estados Unidos ha anunciado este miércoles una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas, liderada por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev, que podrían estar ayudando a Rusia a evitar los castigos de Occidente por la invasión en Ucrania.

También han sido sancionados el banco comercial ruso Transcapitalbank y la compañía de criptomonedas rusas Bitriver, así como otras 10 subsidiarias, ha detallado el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Según Estados Unidos, los representantes de Transkapitalbank prestan servicios a varios bancos en Asia y en Oriente Medio, y han sugerido opciones para eludir las sanciones internacionales.

“Today, the U.S. is targeting Russian financial and operational support networks that attempt to evade international sanctions.https://t.co/a59UJKRaQJ“