'Arde Notre Dame', el homenaje de Jean-Jacques Annaud a los bomberos que apagaron el incendio

El 15 de abril se cumplieron tres años del incendio de la Catedral de Notre Dame, que el mundo entero pudo seguir en directo por televisión con el corazón en un puño. Y esa es la misma sensación que consigue JeanJacques Annaud con su exhaustiva reconstrucción del suceso en la película Arde Notredame, un trepidante thriller de suspense que nos mantiene en tensión durante todo su metraje, aunque ya conozcamos el desenlace de la historia.

Una estupenda película que es, ante todo, un homenaje a los bomberos que lograron apagar el incendio, salvar las reliquias y evitar el colapso total de la catedral. "Hay bomberos que dijeron: 'nuestra vida es menos importante que este símbolo de la Fe'", asegura Annaud. Esa es una de las razones por las que ha escogido actores profesionales, pero que no son reconocibles por el gran público.

Hay que reconocer que el film no está al nivel de los títulos más celebrados de Annaud (El nombre de la rosa, El oso, En busca del fuego, Enemigo a las puertas, La victoria en Chantant), pero Arde Notre Dame es un brillante ejercicio de suspense y una impresionante reconstrucción del suceso. Se estrena en cines este viernes, 22 de abril.

Por cierto, que la fecha prevista para la reapertura de Notre Dame es el 15 de abril de 2024, justo cinco años después del incendio.

La investigación oficial sobre las causas del incendio todavía no ha terminado, por lo que la película sugiere varias posibles causas, pero no ofrece ninguna prueba. Aunque la reconstrucción nos parece bastante plausible , ya que Annaud y su equipo se han documentado profusamente y han hablado con todos los implicados en el suceso, especialmente con el cuerpo de bomberos. El director se empeñó en conocer a todos los que pudo de los que participaron en el incendio, algunos de los cuales eran novatos, como puede verse en la película.

Lo más complicado de rodar fue la caída de la aguja y de la enorme bóveda , que cayeron desde una altura de 40 metros, arrrojando sobre el suelo de la catedral 500 toneladas de vigas de madera en llamas y escombros. Una caída que no fue registrada por las cámaras. " Solo teníamos 75 segundos antes de que el calor y el humo se volvieran incontrolables y peligrosos -cuenta Annaud- Y a los 30 segundos el fuego prendía por completo, lo que nos dejaba solo 40 segundos para filmar la escena. Para no tener que reconstruir nada, grabábamos con una docena de cámaras a la vez. Todas desde diferentes ángulos, algunas de ellas colocadas en medio del incendio, protegidas por “cajas de seguridad”, de acero ultra-resistente a los golpes y al calor, con ventilación. Ni una sola cámara nos falló, pero la intensidad del fuego carbonizó parcialmente el techo del estudio. Afortunadamente, teníamos un buen seguro".

Destacar que si el incendio auténtico fue espectacular, este no se queda atrás, ya que la reconstrucción de Annaud es una de las más impresionantes que hemos visto en el cine. Sobre todo porque el veterano director, de 78 años, ha querido evitar los efectos digitales para dar más realismo al rodaje , para lo que tuvo que construir varios decorados de gran tamaño de la Catedral y prenderles fuego.

¿Una película religiosa?

Jean-Jacques Annaud confiesa que es de una familia "atea, laica y republicana", por eso sorprende que esta película esté llena de espiritualidad. Pero el director asegura que "aunque no comparta las creencias de los monjes budistas de Siete años en el Tíbet, los beduinos del desierto en Oro negro o los estrictos monjes benedictinos de El nombre de la rosa, me gusta sentir el misterio de una fe que no comparto, la serenidad del culto y la oración".

Eso sí, entre cosas más sagradas para él "están los bomberos". Por eso esta película es, ante todo, un homenaje a ellos.

Por último destacar que la película también tiene algo de esa fascinación por el fuego que los humanos sentimos desde que lo descubrimos (como el propio Annaud reflejó ya en En busca del fuego). Por eso tenemos que resaltar la belleza de algunas de las imágenes, por terribles que nos parezcan, sobre todo las que combinan las llamas con la arquitectura gótica, o esas famosas gárgolas vomitando el plomo fundido del techo.

En fin, una estupenda película que reconstruye el incendio de una forma espectacular, que mantiene el suspense en todo momento y que nos hace recordar las imágenes de uno de los sucesos más recordados de la historia, ese impresionante incendio de Notre Dame, que nos mantuvo con el corazón en un puño, al igual que Arde Notre Dame.

