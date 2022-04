Unidas Podemos ha pedido este martes a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que abran una investigación de forma inmediata para aclarar el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas catalanes mediante el programa de software israelí Pegasus, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y los expresidentes Quim Torra, Artur Mas y Carles Puigdemont, tal y como ha publicado la revista The New Yorker.

En una rueda de prensa en el Congreso, su portavoz, Pablo Echenique, ha calificado de "gravísimo" que se haya utilizado un programa de espionaje extranjero que solo se vende a los Estados para intervenir comunicaciones privadas de líderes políticos.

Ante la información publicada por The New Yorker, Echenique ha pedido a Marlaska y a Robles que inicien una investigación y que rueden "cabezas" para que no quede la más "mínima sombra de la duda" de que se haya podido incurrir en algo así desde los ministerios dirigidos por el PSOE.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada por el supuesto espionaje, que el Gobierno no tiene "absolutamente nada que ocultar" y que colaborará "al máximo con la Justicia en la investigación" si los tribunales les requieren. El Ejecutivo "no acepta que se ponga en duda la calidad democrática de nuestro país", ha agregado.

02.00 min El Gobierno, sobre el presunto espionaje de Pegasus: "No aceptamos que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país"