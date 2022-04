El presidente del Parlamento británico, Lindsay Hoyle, ha dado luz verde a una propuesta de la oposición para debatir y votar este jueves si se investiga al primer ministro británico, Boris Johnson, por supuestamente haber mentido sobre las fiestas en Downing Street en pleno confinamiento por coronavirus.

En declaraciones ante la Cámara de los Comunes, Johnson ha pedido de nuevo perdón por las fiestas celebradas en Downing Street, después de haber pagado la semana pasada una multa que, según los medios, se elevó a 50 libras (unos 60 euros).

La Policía Metropolitana de Londres ha impuesto en los últimos días más de 50 multas a funcionarios y personal del Gobierno británico por saltarse las restricciones durante la pandemia, entre ellas, una sanción al primer ministro por haber asistido a una celebración por su cumpleaños.

"Me disculpo, sin reservas"

"Aprovecho esta oportunidad para repetir mis sinceras disculpas a la Cámara de los Comunes. Tan pronto como recibí la multa, reconocí el dolor y la ira, y dije que la gente tenía derecho a esperar algo mejor de su primer ministro, y lo repito nuevamente en la Cámara ahora", ha señalado Boris Johnson.

El primer ministro ha añadido que inicialmente no se dio cuenta de que la reunión por la que ha recibido la sanción infringiera las normas del coronavirus. "No se me ocurrió entonces, ni posteriormente, que una reunión en la Sala del Gabinete justo antes de una reunión vital sobre la estrategia del coronavirus podría constituir una violación de las normas", ha afirmado. "Repito que ese fue mi error y me disculpo por ello, sin reservas", ha añadido.

Johnson también ha señalado que respeta el resultado de la investigación policial y ha detallado que ya ha tomado "medidas importantes para cambiar cómo funcionan las cosas" en el número 10 de Downing Street.

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha calificado de "chiste" las explicaciones que ha ofrecido el primer ministro, a quien ha acusado de ser "deshonesto". Starmer también ha instado a "dimitir" al primer ministro, quien ha tenido que escuchar críticas procedentes de sus propias filas conservadoras.

Tras las palabras de Johnson, el diputado conservador Mark Harper le ha dicho al primer ministro que necesita dimitir después de que la Policía le multara por violar sus propias leyes. Harper también ha presentado una carta al 'Comité de 1922', el grupo parlamentario de los 'tories', pidiendo una moción de confianza contra Johnson. El grupo parlamentario podrí forzar una moción de confianza interna si recibe al menos 54 cartas en contra del liderazgo de Johnson.