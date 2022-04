Marruecos reactiva las prospecciones en su territorio de la mediana

Continúa el debate en torno a las prospecciones petrolíferas autorizadas por Rabat. El vicepresidente, Román Rodríguez, ha insistido esta mañana en la necesidad de negociar la división de las aguas territoriales entre Canarias y Marruecos, aunque también ha dejado claro que nadie puede impedir al país alauita hacer prospecciones frente a sus costas.

“Lo que único que podemos exigir es respeto a legalidad internacional, al medioambiente internacional. Si lo hacen en sus aguas sin tocar las aguas de las islas y por tanto españolas, y si lo hacen sin tocar las aguas saharauis, que no son ellos que están de manos de las Naciones Unidas… Nosotros lo que podemos es reclamar respeto a la legalidad internacional y al derecho marítimo”, afirma con rotundidad Román Rodríguez.

Un acuerdo de delimitación

Llegar a un acuerdo para delimitar las aguas no es tan fácil como puede parecer, a pesar de que muchos piensen que se respetará la mediana porque los dos van a tener argumentos para querer un poco más que el otro.

“Realmente no es fácil llegar a un acuerdo“

"Realmente no es fácil llegar a un acuerdo. Primero, con Marruecos tenemos contenciosos territoriales conocidos, además de eso está el problema del Sáhara, que Marruecos no puede negociar en nombre del Sáhara porque no es un territorio propio o al menos internacionalmente no lo tiene reconocido", dice Vicente Navarro.

Aquí entra en juego la segunda disputa de Canarias: la zona del Monte Tropic, con su tesoro de telurio. Marruecos y España han presentado ya unos estudios oceanográficos y están pendientes de la ONU. Pero negociar este punto sería reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y sus aguas.