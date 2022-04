Estados Unidos ha dicho este viernes estar "profundamente preocupado" por la escalada de violencia vivida este Viernes Santo en Jerusalén Este y ha instado a los líderes israelíes y palestinos a colaborar para reducir las tensiones.

"Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima contención, eviten las acciones provocativas y la retórica y preserven el 'statu quo' en Haram al Sharif/Monte del Templo", ha manifestado el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado.

