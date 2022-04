EE.UU. vaticina que la guerra en Ucrania puede prolongarse hasta finales de 2022

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha transmitido a sus homólogos europeos que Washington considera que la guerra en Ucrania podría prolongarse hasta finales de 2022, según fuentes a las que ha tenido acceso la cadena estadounidense CNN.

Esas mismas fuentes han trasladado la "preocupación" que existe en el seno de la comunidad internacional ante la expectativa de que se prolongue aún más un conflicto teniendo en cuenta de que no hay indicios de que vayan a cambiar a corto plazo las aspiraciones del presidente ruso, Vladímir Putin.

“Secretary of State Antony Blinken told European allies that the United States believes the Russian war in Ukraine could last through the end of 2022, two European officials have told CNN https://t.co/xTVyq88tXE“