Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Fuertes explosiones en Kiev y otras ciudades ucranianas

El director de la CIA, William Burns, ha asegurado este jueves que EE.UU. no debe "tomarse a la ligera" la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania, dadas las complicaciones con las que se ha encontrado en los 50 días de su ofensiva militar en el país. "Dada la desesperación en potencia del presidente (de Rusia) Putin y de los líderes rusos, dados los contratiempos con los que se han encontrado militarmente, nadie se puede tomar a la ligera la amenaza que supone que se pueda recurrir a armas nucleares tácticas o de baja potencia", ha asegurado Burns tras un discurso que ofreció en una universidad del estado de Georgia (EE.UU). El máximo responsable de la CIA ha apuntado, sin embargo, que no han visto pruebas de que Rusia se esté preparando para el uso de este tipo de misiles. "Aunque hemos visto posiciones retóricas por parte del Kremlin en torno a aumentar su nivel de alerta nuclear, no hemos visto muchas pruebas tangibles de este tipo de despliegues (...) que respalden estas preocupaciones", ha agregado.

FOTOGRAFÍA: Tasos Katopodis/Pool via REUTERS/File Photo.