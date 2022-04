Will Smith "acepta" y "respeta" el veto de la Academia de Hollywood

Will Smith ha asegurado que "acepta" y "respeta" el veto aprobado por la Academia de Hollywood este viernes, que impedirá su asistencia a todos los eventos que organice, incluidos los Oscar, durante los próximos 10 años.

"Acepto y respeto la decisión de la Academia", ha dicho en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses.

