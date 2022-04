Un frente atlántico entrará por el noroeste este viernes y condicionará el tiempo en la Península y Baleares este fin de semana, en el inicio de las vacaciones de Semana Santa, y otro frente más dejará lluvias el lunes y martes para dar paso a partir del miércoles a la estabilidad atmosférica y a un ascenso de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que estos sistemas frontales están asociados a la borrasca Evelyn, que ha sido nombrada por el servicio meteorológico portugués, y que dejará lluvias en buena parte de España entre el lunes y el martes.

Antes de eso, este fin de semana, coincidiendo con la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, prevé que cielos nubosos o precipitaciones en Galicia y Cantábrico, localmente persistentes en el oeste de Galicia, así como, más débiles, en otras zonas del tercio noroeste peninsular y Pirineos, con cotas de nieve superiores a 1.200/1.400 metros.

A partir de la segunda mitad del sábado tenderá a disminuir la nubosidad y quedarán en general cielos poco nubosos. De nuevo durante la tarde del domingo tenderá a aumentar la nubosidad y las precipitaciones volverán al entorno de Galicia y las más abundantes se esperan en las Rías Bajas al final del día.

Las lluvias no revierten la sequía y se registran récords de frío en abril

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que las lluvias de marzo y de la primera semana de abril han aliviado pero no han revertido la situación de sequía meteorológica del final del invierno.

Del Campo admite que no puede afirmar por el momento si en abril lloverá más o menos de lo normal porque la incertidumbre en el pronóstico es grande en primavera. No obstante, ha adelantado que en el trimestre de abril, mayo y junio parece que el escenario más probable es el de lluvias por debajo de lo normal en buena parte de la mitad occidental de la Península y no se observa una tendencia clara para la vertiente mediterránea.

Por otro lado, ha indicado que el breve episodio frío de principios de abril no es desconocido sino que por el contrario es temido por los agricultores por los daños que puede ocasionar a sus cosechas, pero en este caso afirma que ha sido una entrada de aire fría muy intensa e incluso extraordinaria.

En concreto, los días 2 y 3 de abril batieron récords de frío, y se registraron las temperaturas más bajas en estas fechas en España desde 1971. "Batieron el récord que llevaba vigente prácticamente desde el inicio de la serie histórica, concretamente desde 1952", según el portavoz.

Del Campo ha apuntado que esta semana en numerosas estaciones de la red principal de AEMET se batieron récords de temperaturas bajas para abril, como por ejemplo en Daroca (Zaragoza), que dispone datos de más de cien años y este 4 de abril se llegó a -5,7ºC, lo que supera los -5ºC medidos en abril en 1935. "Bate un récord de 87 años de antigüedad", añade.

En las horas centrales del día también hizo mucho frío para ser abril, como por ejemplo el martes, 5 de abril que fue la primera vez que en Murcia o Córdoba no llegaron a 10ºC de máxima. En Murcia la máxima se quedó en 9,9 ºC y en 9,2ºC en el caso de Córdoba. "Récords muy significativos, en unas series que tienen alrededor de cuarenta años", ha valorado.

Finalmente, ha comparado este episodio frío de principios de abril con las temperaturas máximas que se van a alcanzar este domingo, 10 de abril, donde la ciudad de Córdoba podrá alcanzar 28ºC, es decir 20ºC más que los que se registraron el martes 5 de abril.

Así, prevé que la próxima semana comenzará con ambiente fresco por el paso de sistemas frontales por la borrasca Evelyn terminará probablemente con ambiente cálido y temperaturas máximas superiores a 23ºC a 25ºC en muchos puntos de la Península, sobre todo en la mitad sur.