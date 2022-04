San Xoán de Río, o concello máis avellentado de Galicia, acolle a cinco familias ucraínas con nove menores

A acollida de familias ucraínas que foxen da guerra pode ser unha gran oportunidade para que os concellos da Galicia baleirada gañen poboación. É o caso de San Xoán de Río, en Ourense, o máis envellecido da comunidade. Alí acolleron a cinco familias que están dispostas a quedar para comezar unha nova vida en paz.

No colexio da Pobra de Trives crearon unha aula para a inmersión lingüistica de sete escolares ucraínos. E no instituto crearon outra para once adolescentes. En total, 24 horas á semana sácanos das clases para que aprendan español. "É importante que coñezan o idioma para estudar as materias con máis base cultural, como a Historia, os idiomas", di o director Francisco García.



Dos 18 menores ucraínos escolarizados en Trives, nove viven dende hai dúas semanas no antigo albergue de montaña de San Xoán de Río, un concello limítrofe situado a 15 kms.

As cinco nais tamén reciben clases de español dous días á semana para facilitar a súa integración.

“Creo que van aprender rápido, porque teñen moitas ganas e moita ilusión por aprender“

"Eles tamén buscan información en internet, creo que van aprender rápido, porque teñen moitas ganas e moita ilusión por aprender", sinala a educadora social Erika González.

Na clase contan coa axuda dun mozo ucraíno que chegou a España hai dezasete anos.

“Eu en tres meses, coa miña irmá, aprendimos o español. Nun colexio apréndese moi rápido“

