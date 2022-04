Se ha difundido una entrevista a la joven embarazada que se convirtió en símbolo de la guerra de Ucrania tras aparecer en varias fotografías tras el ataque al hospital materno de Mariúpol. La propia Marianna Vishemirskaya (o Marianna Podgurskaya en su nombre de soltera) ha reconocido que sus afirmaciones son reales. Ponen en duda la versión ucraniana de aquel ataque, pero la conversación está editada, se desconoce si han existido presiones para que la realice y sus afirmaciones no encajan con otros testimonios.

Marianna Vishemirskaya, una bloguera nacida en Donestk y especializada en temas de belleza y estética, apareció el 9 de marzo en imágenes tomadas por el equipo de AP en Mariúpol (Evgeniy Maloletka y Mstyslav Chernov). Con un pijama claro de lunares negros, estaba embarazada, ensangrentada y cubierta en una manta tras el ataque a un centro hospitalario de Mariúpol, a donde había acudido para dar a luz. Después volvimos a verla cuando tuvo a su bebé.

El 1 de abril se extendieron en redes fragmentos de una entrevista en ruso donde explicaba lo ocurrido en el ataque al hospital. La versión más larga que hemos encontrado dura más de 20 minutos. Hemos traducido sus palabras con ayuda de la aplicación de transcripción Trint y de la periodista de RTVE Nadia Kolotushkina. Vishemirskaya, que dice que los soldados ucranianos habían ocupado el hospital y que no hubo ataque aéreo, asegura que AP la fotografió en contra de su opinión.

Fotografías sin consentimiento

Vishemirskaya también expone su descontento con el comportamiento de AP durante la evacuación tras el ataque: “Me doy la vuelta y veo a un militar con un casco. Lo miré y vi que tenía algo “suave”/”esponjoso” entre las manos. Me di cuenta de que estaba grabando y le dije que no me grabara, ya que no era el mejor momento”. Sobre el tercer vídeo que sube a Instagram añade un texto en cirílico: “Mientras bajábamos con nuestras cosas, empezaron a filmarnos de nuevo”.

Según explica AP en la nota, disponen de un vídeo -que no hemos visto- en el que los periodistas mantienen una conversación con la joven mientras mira a cámara, siendo consciente de que la están grabando. Sobre las fotografías del 11 de marzo, día después del parto, los periodistas declaran que “ni ella ni su marido indicaron en ningún momento que no consintieran ser grabados o entrevistados”. Las fotografías tras el parto, que incluyen a su marido, no parecen forzadas, como puedes ver en este reportaje de la CBS.