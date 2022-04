En los dos últimos años ha aumentado el número de personas mayores que se han sentido abandonadas por sus hijos y se plantean desheredarlos. Para eso haría falta una reforma del Código Civil que incluyera la desafección o la desatención grave como causas justificadas.

Esta medida, propuesta por Compromís, plantea incluir estos dos supuestos en el Código Civil como causas justificadas para retirar la legítima.

La pandemia ha marcado un antes y un después en este tema y ha incrementado el número de mayores que se han sentido abandonados por sus hijos y deciden desheredarlos.

Abandonados durante el coronavirus

Solos y abandonados por sus hijos. Así se han sentido muchas personas mayores durante la pandemia y esto les ha hecho plantearse a algunos desheredar a sus descendientes.

Desde la asociación madrileña ACUMAFU ofrecen asesoramiento gratuito para tramitarlo. En los dos últimos años han recibido casi 4.000 consultas. Aunque la cifra de consultas sea muy alta, finalmente solo 18 personas suelen llevar los trámites hasta el final, según indican desde la asociación.

Marcelo Cornellá, presidente la organización, relata a TVE que muchos ancianos "han visto cómo ha habido incomunicación, cómo no se han preocupado de si les faltaba algo y eso ha hecho que mucha gente tirase la toalla y se planteara desheredar a los hijos".

Pero esto no sirve como causa justificada para desheredar a un descendiente. En España, el Código Civil contempla únicamente el haber negado los alimentos al progenitor, haberle maltratado físicamente o gravemente de palabra.

Desde la asociación se encargan de dejar todos los documentos preparados para poder justificar la razón por la que se quiere desheredar a los hijos. "Intentamos que si alguno impugna el testamento encuentre la razón de lo que ha ocurrido", subraya Cornellá.

Solo en dos sentencias el Tribunal Supremo ha admitido como causa la desafección o desatención que provoca un daño psicológico.

"Desatención grave es no comunicarte con tus padres, no saber de su salud, no saber de su bienestar físico o emocional", cuenta Abel Marín, experto en herencias.

Marín explica que el tema de la desheredación se vuelve controvertido cuando "el tema es psicológico como estamos viendo ahora y es el más habitual en los despachos de abogados". Según explica el experto, se vuelve complejo porque "el daño psicológico" es más difícil de probar.