"Vacunarse" con miel

Javier Azcona pasa muchas horas con sus abejas en los montes navarros. Lleva desde los 7 años rodeado de colmenas haciendo miel y, de paso, luchando contra la despoblación. En su casa, en su mielería de Salinas de Oro, ha montado un centro de interpretación para explicar la importancia de las abejas y de su polinización en nuestra vida.

“Si desaparecieran las abejas, desaparecerían con ellas el 70 u 80 por ciento de las frutas y verduras que comemos”, advierte Javier, que resume su sentir en esta frase: “Tenemos un problemón. No se está haciendo la polinización que se debería porque en Europa nos estamos quedando sin abejas”.

Todos los fines de semana, la Mielería Gorena abre sus puertas a grupos de personas anónimas interesadas en aprender los secretos de la apicultura. En una sala tiene montado un centro de interpretación al que no le falta detalle. Enseña a sus visitantes como trabajan y cómo se organizan las abejas, reinas, obreras y zánganos. Cómo recogen el polen y el néctar y cómo en sus 40 días de vida alimentan a sus crias y hacen cera y miel.

Los visitantes acompañan con un “ohhhhh” cuando Javier retira de un panal una capa de cera y aparece la miel debajo. “Quiero que sepan lo que es la miel, cómo trabajamos y que tipo de mieles hacemos para que vean que aquí no hay ningún engaño”, comenta Javier, que recuerda que la miel tiene que ser muy densa y rugosa . Lamenta que en las ciudades la gente compra “mieles que no son mieles, muy líquida y llena de glucosa y de azucar”.

“La gente compra mieles que no son mieles“

Las infinitas virtudes de la miel

“Aparte de ingerir miel, lo que estás haciendo es vacunarte“

En este punto de la visita, Javier Azcona suelta una de sus frases favoritas: “Aparte de ingerir miel, lo que estás haciendo es vacunarte”, comenta orgulloso. Además comenta a los visitantes un truco muy efectivo para los catarros. “En un recipiente con seis o siete cucharadas de miel, pones a macerar trozos de zanahoria. Al día siguiente, la zanahoria casi habrá desaparecido. Si comes esa miel que ha chupado las vitaminas de la zanahoria, te curas en dos días”.

La charla termina con una cata deliciosa. Hay miel de encina, de brezo, de colza, mielflores… “todas están buenísimas”, comentan los visitantes que dicen haber aprendido un montón de cosas sobre las abejas y sobre la miel. Antes de irse se llevan un par de botes para tener en casa, claro.

Javier, orgulloso, nos cuenta que en Navarra no hay jóvenes que quieran seguir con la tradición. “A mi me llevó mi abuelo con 7 años y aquí estoy”, recuerda. “ Si no te viene de sangres, como digo yo, es muy difícil que empieces con la apicultura. Tienes que saber un poco de que va el tema”, sentencia.