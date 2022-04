La apicultura valenciana, en peligro de extinción

Enrique Simó lleva más de 25 años ejerciendo de apicultor. La pasión por el oficio y el amor por las abejas destilan de sus palabras, cuando se refiere a ellas como “la especie más importante del planeta”. Ahora ha iniciado una campaña para convertir a la apicultura en Patrimonio de la Humanidad. Para ello ha abierto una petición en change.org y ya llevan recogidas más de 80.000 firmas.

“La campaña la iniciamos hace tres semanas (…) y se han superado todas nuestras expectativas. Hemos conseguido el apoyo de todos los apicultores de COAG en España. Vamos a seguir para que ese expediente que se tiene que generar llegue al Ministerio de Cultura, y sea lo suficientemente sólido para que la Unesco declare a la apicultura Patrimonio de la Humanidad. Si no lo hacemos ya, puede que no lleguemos a tiempo y no habrá marcha atrás”.

La apicultura está amenazada por la contaminación o el cambio climático, entre otros. ENRIQUE PALLÁS

Un oficio amenazado Esta llamada de atención no es gratuita. Y es que Simó califica la situación de la apicultura de “crítica”. Asegura que es imprescindible cuidar “todo ese beneficio que nos ofrecen las abejas con la polinización. Aparte, el 70% de lo que consumimos depende de las abejas. El planeta no está para derrochar este tipo de recursos porque, en todo el mundo, el beneficio en polinización puede superar los 153 mil millones de euros al año”. “El beneficio de la polinización puede superar los 153.000 millones de euros al año“ Las causas que hacen de la apicultura un oficio en peligro de extinción son varias. Según el técnico apícola Fernando Calatayud, “hay un parásito que tenemos desde hace 30 años muy pernicioso para las colmenas, y también está la contaminación ambiental en forma de insecticidas en la floración de algunos cultivos, que son importantes para la apicultura, como el azahar o los frutales”. Pero, sobre todos ellos, aparece el cambio climático. O lo que es lo mismo, las sequías, los calores extremos o las lluvias torrenciales en época de floración. Según Enrique Simó “mientras que antes las floraciones se iban sucediendo de una forma escalonada y se podían aprovechar con una estrategia de desplazamiento de colmenas, en estos momentos todas esas floraciones se concentran en un periodo de tiempo muy corto. Y muchas desaparecen porque no hay suficiente agua, hay constantes periodos de sequía”. “Con el cambio climático (...) todas las floraciones se concentran en un periodo de tiempo muy corto“ La abeja, afirma Simó, es el mejor bioindicador, y demuestra que “el cambio climático ya es irreversible. No hay posibilidad del aprovechamiento por parte de los polinizadores. Es como si te trajeran tres menús de tres restaurantes diferentes para una sola comida, no podrías aprovecharlos todos”. En España hay aproximadamente unos 30.000 apicultores y más de 2 millones y medio de colmenas. SANTYPAN / AGENCIAS

Mantener viva la tradición Proteger la apicultura supondría conservar toda una serie de tradiciones orales de este oficio milenario, que aparece en las pinturas rupestres de las Cuevas de la Araña, en Bicorp, de hace más de 7.000 años. “En este momento hay muy pocos apicultores veteranos que sepan manejar otro tipo de colmena tradicional, como la de corcho, la de esparto o las que los íberos manejaban de cerámica… y toda la apicultura actual depende de la experiencia de esos apicultores veteranos. Cuando les perdamos será como cuando se quema una biblioteca: toda esa información se perderá”. “Toda la apicultura actual depende de la experiencia de los veteranos“ En España hay aproximadamente unos 30.000 apicultores y más de 2 millones y medio de colmenas. La española es de las apiculturas más fuertes de Europa y en la Comunitat Valenciana ha sido pionera. Sin embargo, según Fernando Calatayud, se está invirtiendo el censo de colmenas. Asegura que “la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de reposición que pueden conseguir los apicultores, estamos entrando en una dinámica negativa y hace falta un apoyo general a los apicultores, diría que a nivel mundial. Las abejas son primordiales”. “Sin abejas, este planeta no existiría“ “Siento que después de 25 años trabajando con esta especie, la más importante del planeta, cada vez que abro una colmena, es como si entraras en un santuario, como si te abrieran la puerta de la Capilla Sixtina”, afirma Enrique Simó. “Estás viendo desde dentro lo importante que es esta especie, todo el beneficio que produce al ecosistema, a las plantas silvestres, a los cultivos,… cada colmena que tenemos aquí está generando más de 1.000 euros en el entorno. Sin abejas este planeta no existiría”. Los apicultores niegan que las abejas provoquen la polinización cruzada y el exceso de pepitas en los frutos VALENGILDA / AGENCIAS