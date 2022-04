Debate del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento Canario. El presidente de Canarias ha dado cuenta de su gestión. La pandemia, el impacto económico de la guerra de Ucrania y el Sáhara han centrado gran parte de su discurso, en el que también ha habido anuncios.

“Se pondrán en marcha todas las medidas necesarias para hacer frente a la escalada de precios“

En lo referido a la guerra de Ucrania, el presidente ha asegurado que se pondrán en marcha todas las medidas necesarias para hacer frente a la escalada de precios. Ha pedido a los grupos parlamentarios apoyo para llevar a cabo acciones coordinadas y eficaces. "Cuesta más a los transportistas llenar el depósito de combustible, y hay que buscar mecanismos para que los precios bajen, pero que sean coherentes".

Con respecto a la pandemia, ha dicho que Canarias se está recuperando de esta, y hecho ese anuncio. el consejo de Gobierno aprobará este jueves la supresión de las restricciones, una medida temporal en función de la evolución de los contagios.

“Su gobierno no le fallará a La Palma si persiste la unidad entre los partidos y las administraciones“

Sobre la Palma, Torres ha dicho que no es verdad que no lleguen las ayudas. Aseguró que su gobierno no le fallará a La Palma si persiste la unidad entre los partidos y las administraciones.

Y acerca del conflicto del Sáhara no hay solución posible que no pase, dice, por la aceptación de las partes. "Cualquier propuesta debe contar con la aprobación de Marruecos y el Frente Polisario".

La oposición muy crítica con el gobierno Autocomplaciente, sumiso y sin medidas concretas. Son algunas de las valoraciones de los grupos de la oposición del discurso del presidente canario. El Partido Popular ha acusado a Ángel Víctor de ser un manipulador. “No ha dudado en tergiversar los datos para esconder la malísima gestión“ “El relato que nos ha hecho Torres está solo en su mente. No coincide nada con la realidad que vivimos los canarios. Un presidente manipulador que no ha dudado en tergiversar los datos para esconder la malísima gestión”, afirmó Australia Navarro, secretaria general del Partido Popular de Canarias. Pablo Rodríguez, Grupo Nacionalista Canario, ha dicho que “lo que ha hecho es vendernos un grupo totalmente irreal. No ha eludido a ningún asunto. En su discurso de una hora ha hablado de todos los asuntos relevantes para Canarias, pero no ha planteado ninguna sola medida concreta”. “Me parece sumamente grave y sumamente sumiso“ Vidina Espino, Grupo Mixto, “hemos escuchado a un señor Torres defendiendo lo bueno que es Pedro Sánchez con Canarias. Me parece sumamente grave y sumamente sumiso”. “El Gobierno de Canarias tiene que tener en su mesa medidas para resolver los problemas que están surgiendo. Algo que he echado en falta” alegó Ricardo Fernández, Grupo Mixto de Ciudadanos.