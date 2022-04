L'abastiment està garantit a les illes

Avui és un dia normal als supermercats. Després d'un episodi on han faltat alguns productes de manera puntual ja hi ha de tot. "Hem pogut comprar carn sense problemes","el divendres passat faltaven alguns productes, ara la situació ja s'ha normalitzat" diuen alguns ciutadans a les portes d'un conegut supermercat al carrer Aragó de Palma.

Divendres passat la imatge era diferent i a darrera hora del dia faltaven alguns productes a les prestatgeries perquè algunes persones van comprar de manera compulsiva.

Una notícia falsa, darrere de les compres compulsives

Moltes persones van anar a comprar compulsivament perquè es varen creure una notícia falsa que es va fer viral a les xarxes socials. "Va ser un caos absolut", "la gent va omplir les cistelles igual que al principi de la pandèmia" expliquen alguns consumidors que avui han pogut comprar pràcticament tots els productes que cercaven.

Antonio Sánchez, el responsable de comunicació de El Corte Inglés a Palma explica que avui no hi ha cap problema de subministrament: "No hi ha hagut incidències en el transport ni amb els proveïdors".