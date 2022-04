Són poc coneguts pel públic general però imprescindibles en el funcionament dels jutjats. En els judicis els solem veure a l'estrada asseguts a la dreta del jutge o del tribunal, duen punyeta i un escut a la toga.

A més d'estar presents en alguns judicis, dirigeixen la tramitació dels processos i l'ofina. Abans eren coneguts com a Secretaris Judicials, però se'ls va canviar la nomenclatura, de manera, que s'entegués millor la funció que fan. Als cinc partits judicials les illes hi ha un centenar de lletrats de l'administració de justícia.

Més funcions, més sou

Avui i demà els lletrats de justícia estan cridats a la vaga, convocada per la Unió Progressista de Secretaris de Justícia. Ja van fer una aturada a final de gener i n'han convocat tres jornades més a l'abril.

Rebutgen la pujada salarial que els ha proposat el Ministeri. Fa més d'una dècada van assumir algunes funcions que fins llavors tenien els jutges, però no es va acompanyar d'un augment en les retribucions. "Ho vam assumir a cost zero perquè aleshores hi havia cris, però ja ens hem cansat d'esperar", diu Margarita de Juan Salvà, delegada de la UPSJ. El sou dels lletrats de justícia va entre els 17.000 i els 19.000 euros, tot i que, segons els complements, pot arribar a duplicar aquesta xifra.