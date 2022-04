Ucrania ha denunciado el secuestro del alcalde de la ciudad de Dniprorudne, Yevhen Matveyev, por parte de soldados rusos. Es el segundo regidor detenido por las tropas rusas, después de que el pasado viernes secuestrasen al de Melitopol, Ivan Fedorov, quien también se negó a colaborar con Moscú. “Los crímenes de guerra se están volviendo sistémicos”, ha asegurado Olexandr Starukh, gobernador del óblast de Zaporiyia, donde se encuentran Melitopol y Dniprorudne.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha acusado a Moscú de "terrorismo", y ha vuelto a reclamar ayuda internacional para su país. "Hoy, criminales de guerra rusos secuestraron a otro alcalde ucraniano elegido democráticamente, Yevhen Matveyev, de Dniprorudne. Al no obtener apoyo local, los invasores se han vuelto terroristas. Hago un llamamiento a todos los estados y organizaciones internacionales para que detengan el terror ruso contra Ucrania y la democracia", ha pubicado en su cuenta oficial de Twitter.

“Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY “

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha condenado el secuestro de los dos alcaldes, calificándolos como un "ataque a las instituciones democráticas". "La UE condena enérgicamente el secuestro de los alcaldes de Melitopol y Dniprorudne por parte de las fuerzas armadas rusas. Es otro ataque a las instituciones democráticas en Ucrania y un intento de establecer estructuras gubernamentales alternativas ilegítimas en un país soberano", ha escrito en Twitter.

“The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.



It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.“