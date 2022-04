Nunca en 20 ediciones el seminario 'War&Peace in the 21st Century'* (Guerra y Paz en el siglo XXI), que organiza anualmente el Cidob -el centro de análisis internacionales de Barcelona-, había hecho tanto honor al título. Porque de guerra y paz se ha hablado. De una guerra presente ahora mismo en Europa, la causada por la invasión de Ucrania por la Rusia del presidente Vladímir Putin.

"Nunca pensé que nos reuniríamos en medio de una guerra, otra, en Europa. No en el siglo XXI". Así ha abierto la sesión Javier Solana, el presidente honorario del Cidob y presidente de EsadeGeo-Center, fundador y coordinador de estos encuentros anuales en el palacio de Pedralbes.

Durante toda una mañana, ocho analistas internacionales han hablado y discutido sobre las implicaciones de la invasión de Ucrania, la guerra de Putin, las sanciones de Occidente contra Rusia, el nuevo orden mundial que se está creando y, sobre todo, el papel y el futuro de Europa y de las democracias occidentales, las llamadas democracias liberales.

Según Heisbourg, exasesor de los presidentes franceses Nicolas Sarkozy y Françoise Hollande, nos encontramos aún en la escalada de esta guerra . Putin ha adelantado la posibilidad de emplear armas nucleares o químicas, "¡en Europa!", alerta. "Si eso ocurre, y debemos tomarlo en serio, el efecto de esos ataques trascenderá las fronteras de Ucrania. Y, aún en el caso de que no las use, es probable que la guerra trascienda a Ucrania y alcance Moldavia y los Balcanes”, añade. Los serbios son los únicos europeos que se han manifestado a favor de la guerra de Putin.

China y el choque de valores

Para el estadounidense G.John Ikenberry, estamos en una guerra entre el sistema abierto de las sociedades occidentales y los sistemas autocráticos, y, en eso, Rusia y China hacen frente común mientras Ucrania es sólo un proxy, un instrumento en esta guerra.

Su balance es que, a pesar del pacto, a China le preocupa la mala imagen que Putin está dando a las autocracias, se trata -como en el caso de la pandemia- de defender que un régimen autoritario gestiona mejor las crisis que una democracia.

Con la intervención del historiador y analista chino Lanxin Xiang ha llegado el momento de mayor controversia, encendida en algunos momentos en la mesa. Ha sido la única voz con una visión no occidental y toda su intervención lo ha puesto en evidencia. Estos son los titulares que he destacado: Se ha dicho escandalizado porque nadie haya mencionado la expansión de la OTAN como el origen de esta guerra, ha denunciado la hipocresía occidental al olvidar que antes de la invasión de Ucrania ya hubo la de Vietnam y la de Irak, y ha afirmado que en Ucrania no ha habido una invasión, sino “una crisis humanitaria mal gestionada”. “China y Rusia nunca se han fiado la una de la otra, pero ahora se entienden como no lo hacían desde Catalina la Grande”, afirma,

Asimismo, ha defendido que Rusia es una democracia porque el presidente Putin ganó unas elecciones, y que no se puede comparar el caso de Ucrania con el de Taiwan, pues China tiene un sistema tradicional. En este sentido ha pedido que dejemos de hablar de valores universales. “Ni siquiera tenemos traducción en chino para ese término, lo de valores universales es un concepto teológico, católico”, opina.

A esa larga exposición le ha contestado la estadounidense Leslie Vinjamuri, sentada a su lado: “Sí, hay hipocresía en Occidente, pero dentro de esos países se denuncia, hay contestación. Hay libertad para hacerlo. Compare”, le ha respondido.

A modo de conclusión sobre esta confrontación de valores, destacamos tres reflexiones de los ponentes estadounidenses. Jeremy Shapiro afirma que "el sistema de valores occidentales no es el que domina en las potencias mundiales de hoy", China, Rusia, Brasil o India. Leslie Vinjamuri destaca por su parte que "sólo el 20% de la población mundial vive en países libres”. Para G.John Ikenberry, “las democracias liberales tienen que demostrar que a la larga son un sistema mejor que las autocracias".