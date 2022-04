Más de dos semanas después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, las fuerzas ucranianas se preparan para la posible entrada del ejército ruso en Odesa. La ciudad costera es, sin duda, uno de los objetivos más importantes para Vladímir Putin en el sur del país por su gran valor estratégico y simbólico. Con alrededor de un millón de habitantes, Odesa es la tercera ciudad de Ucrania y su puerto, que también fue clave para la antigua Unión Soviética, constituye la principal salida para la exportación de sus productos a otros países desde el Mar Negro.

La ofensiva rusa en Ucrania sigue en marcha y las tropas del Kremlin han aumentado su agrupación en la región de Mykolaiv, situada entre Jersón y la propia Odesa, donde se ha desplegado un impresionante dispositivo para protegerse del ejército enemigo a sabiendas de que podrían ser objeto de invasión. Lo evidencia la concentración de buques rusos frente a la costa que hace prever un "asalto anfibio" y lo ha advertido también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “¡Odesa! Los rusos siempre han visitado Odesa, han sentido hospitalidad en Odesa. ¿Y ahora qué? ¿Bombas contra Odesa? ¿Artillería contra Odesa? ¿Cohetes contra Odesa?”, dijo el presidente en un mensaje televisado. “Será un crimen de guerra, será un crimen histórico”.

La resistencia de una ciudad con historia

Esta semana, una banda formada por soldados tocaba frente a la ópera de Odesa junto a una de las múltiples fortificaciones hechas con sacos terreros que se han dispuesto en la ciudad. “Los militares intentaron animar a los vecinos con música”, explicó a TVE Tetiana Kolbayenkova, ucraniana residente en Odesa. “Así intentamos seguir siendo humanos en medio de esta guerra”. Son muchos los ucranianos que han abandonado la ciudad ante la amenaza rusa, pero también otros muchos los que permanecen y colaboran para protegerla.

El monumento al que fue gobernador de Odesa, el duque de Richelieu, protegido con sacos de arena REUTERS REUTERS/Liashonok Nina/File Photo

El monumento al que fue gobernador de Odesa, el duque de Richelieu, situado a los pies de la escalera Potemkin, que conecta el casco viejo de la ciudad con su emblemático puerto, también permanece cubierto con sacos de tierra. Las fuerzas ucranianas ayudadas por grupos de voluntarios han instalado un imponente dispositivo de alambradas de espino, bloques de hormigón y erizos antitanque en las calles de la ciudad y grupos de civiles entrenan para unirse a las Fuerzas de Defensa Territorial. En definitiva, intentan proteger una zona que ya demostró su resistencia contra la armada zarista y las tropas hitlerianas.

En 1941, el ejército de Rumanía, apoyado por la Alemania Nazi, intentó un ataque relámpago convertido en un asedio que se prolongó más de 70 días ante la resistencia fuerte y duradera que se encontraron en Odesa. Cuarenta años antes, en 1905, en esta misma ciudad se produjo un levantamiento obrero fallido contra el zar Nicolás II que fue apoyado por la tripulación del acorazado Potemkin y que acabó con cientos de ciudadanos muertos. El cineasta Serguéi Eisentein llevó la historia a la gran pantalla convirtiendo en icónicas las escaleras que ahora llevan el nombre del famoso buque.

En la historia más reciente, la ciudad también fue escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes prorrusos y nacionalistas ucranianos. Ocurrió en 2014 y acabó con la muerte de cerca de 50 manifestantes, la mayoría de ellos en el incendio provocado en la Casa de los Sindicatos, donde se refugiaban los partidarios del régimen ruso. Putin hizo referencia a este episodio en una de sus intervenciones recientes, en la que mencionó que conocía a los responsables y que “haría lo posible para castigarlos”.

“Todo esto constituye una especie de referencia histórica que hay que revisar y que repercute en el ideario y patriotismo ucraniano que también se ha ido desarrollando a fuerza de bombardeos de Putin”, expone Mertens, que apunta que los rusos no han avanzado tal y como querían en estas dos semanas de ofensivas ante una resistencia inesperada y que, por eso, "van a tener que esperar un buen rato hasta que los ucranianos utilicen el último cartucho".

Voluntarios de la ciudad ucraniana de Odesa, a orillas del mar Negro, están reuniendo ayuda para los soldados ucranianos y miembros de las Fuerzas de Defensa Territorial y rezan para que haya tormentas que eviten el desembarco del enemigo ruso en la costa EFE/Yulia Berdiyarova

Los expertos coinciden en que la ofensiva rusa no está teniendo el éxito esperado. Por eso, habría "una alta probabilidad de que esa invasión de Odesa, no salga tan bien como Putin cree", puntualiza Gazapo Lapayese. "No significa que luego no se acabe haciendo. Lo acabará consiguiendo, como ya hemos visto, porque al final las defensas ucranianas se desgastan, tienen recursos limitados, pero lo de Odesa, en principio y a riesgo de equivocarnos, no va a ser fácil", concluye.