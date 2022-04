ERC ha aprobado este domingo su nueva ponencia política, que marcará la hoja de ruta para los próximos años. En ella, renueva su apuesta por la vía del diálogo con el Gobierno de España pero se abre a "alternativas" si la mesa de negociación fracasa, como "la desobediencia o el desbordamiento democrático".

"Escribimos el futuro republicano" es el título del nuevo "GPS" político de Esquerra y ha contado con un aval del 97% de los militantes en la Conferencia Nacional del Partido.

Una vez aprobada la ponencia, el líder de la formación, Oriol Junqueras, ha asegurado que su partido "no tiene ningún miedo" a la negociación con el Estado, pues "seguro" que acabará dándose, y ha invitado al resto de fuerzas a sumarse: "Cuantos más nos acompañen, mejor". Y es que JxCat, socio de gobierno de los republicanos en la Generalitat de Cataluña, no ha entrado a participar en la mesa de diálogo, de la que recelan desde un principio.

Estas son algunas de las claves de la ponencia de ERC:

Pero establece, sin embargo, que el calendario no debe tener plazos ni "corsés": "Hemos aprendido que ponernos límites y corsés en formas de fechas fijadas u hojas de ruta inamovibles nos debilita y nos limita el margen de maniobra", admite ERC. "Por eso no hablamos de cuándo se producirá la independencia, sino qué condiciones hacen falta para llegar y trabajar para que se den esas condiciones".

Contemplar la desobediencia si la mesa fracasa

El texto contempla la desobediencia si la mesa fracasa. Esquerra dice que "no es ingenua" y, por ello, debe "estar preparada por si la negociación no da los resultados esperados" y ", por lo que en ese caso se apuesta por "construir alternativas democráticas para afrontar ese embate", siempre por vías "no violentas".

"No renunciamos ni renunciaremos (añade el documento) a ningún instrumento democrático que nos permita decidir sobre nuestro futuro colectivo para llegar a la república catalana, desde acciones de desobediencia política y social hasta acciones de desbordamiento democrático para hacer posible el derecho de autodeterminación".

A continuación, para evitar "planteamientos antipolíticos que generan frustración y derrotismo" y "reconectar" con los sectores más desmovilizados del independentismo, ERC saca varios aprendizajes, entre ellos que se deben tejer más "complicidades" internas e internacionales.

Otro de los puntos hace referencia a la labor de gobierno al considerar que "gobernar bien es la mejor carta" de Esquerra y que el independentismo debe ser "atractivo también en el mientras tanto" y el día a día.