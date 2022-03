Una ola del movimiento #MetooUniv recorre las aulas universitarias de Marruecos. Las estudiantes han decidido romper su silencio y acabar con un viejo tabú: no denunciar el acoso sexual por miedo a ser estigmatizadas. Hartas del chantaje, y de mensajes y WhatsApp obscenos de algunos profesores, un grupo de compañeras decidió publicarlos en las redes sociales. El escándalo estalló en septiembre del año pasado y, gota a gota, fue calando a otros campus y a otras jóvenes que también lo denunciaron. Por primera vez, la Universidad, la Justicia y la sociedad civil no han mirado para otro lado y han actuado.

"Todo empezó durante los exámenes de recuperación del año pasado. Conocíamos su mala reputación y sabíamos que nos haría chantaje". Fátima, de 22 años, estudia el último año de Derecho en la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Hassan I de Settat, a unas dos horas de Rabat. Tiene una larga y ondulada melena, sonríe con cierta timidez y parece tranquila. Pero cuando recuerda lo que le pasó con su profesor de Historia de pensamiento político, le sudan las manos. Nos pide que no demos su nombre verdadero ni mostremos su imagen para preservar su anonimato. Ha venido a la entrevista con otra compañera que también ha sufrido acoso del mismo profesor pero no quiere contarnos su testimonio. Está casada y tiene miedo.

Una mañana cuando realizaban un examen de recuperación, ese profesor las echó del aula con el pretexto de que no las conocía y no estaba seguro de que fueran alumnas suyas. Las retiró la documentación para averiguar sus identidades. Las dos sabían que si entraban a su despacho para reclamar sus carnés, estaban perdidas.

El escándalo "sexo por buenas notas" salpica a varias universidades

"Mi amiga y yo entramos, él cogió una silla para sentarse muy cerca de nosotras. Le dijo a mi compañera: 'no tengas miedo hija mía', mientras le pasaba la mano por su hombro. Olvídate de lo que ha pasado. Si quieres que se resuelva, acuéstate conmigo", nos cuenta Fátima.

La amiga se negó a sus pretensiones y además le contó que estaba casada. "No me importa mientras no conozca a tu marido", contestó el profesor.

Otro docente, ajeno a lo que estaba pasando en ese despacho, abrió la puerta y las dos jóvenes aprovecharon para salir corriendo.

Ni Fátima ni su amiga se atrevieron a denunciar el chantaje sexual del profesor, no tenían pruebas y pensaron que nadie las creería, solo se lo contaron a otras amigas. Cuando fueron a reclamar a la Secretaría de la facultad, la repuesta fue: "Habla con tu profesor".

Pero Fátima tenía que recuperar su documentación, había encontrado un trabajo y le piden el DNI. La enseñanza pública marroquí es gratuita pero necesita ayudar a su familia porque no tiene muchos recursos.

"Volví a su despacho, unos días más tarde, estaba aterrorizada, temblando de miedo", recuerda Fátima mientras entrelaza sus dedos. "Me dijo si quieres recuperar tu carné, ya sabes acuéstate conmigo. Le dije que eso era imposible, le odié y deseé que la tierra se abriera y me tragara".

Fátima no quiso decirle a sus padres lo que estaba ocurriendo con su profesor, pero cuando otras compañeras denunciaron más casos en las redes y el escándalo "sexo por buenas notas" salpicó a esa y a otras universidades, se atrevió a contárselo. "Nos ayudó mucho que se difundiera, la opinión pública se enteró y además sirvió para que la Justicia investigara y que los autores de esos chantajes sexuales sean condenados", nos dice Fátima.