El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y único procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, ha propuesto este viernes a todas las formaciones parlamentarias un acuerdo de legislatura trasversal, que "convenza al mayor número de parlamentarios posible" para sumar así una mayoría "estable" que gire en torno a diez puntos programáticos "vitales" para la Comunidad.

Como ha explicado en una rueda de prensa, Cs ya ha remitido a todas las formaciones con representación en las Cortes este documento de diez puntos, de modo que servirá también para conocer si "el nuevo PP de Feijóo empieza su andadura encamándose con Vox en Castilla y León".

De este modo, Igea ha explicado que estos diez puntos deben ser la "base" para sentarse a hablar, aunque luego sea el PP de Alfonso Fernández Mañueco el que decida "qué camino quiere seguir", siempre con la premisa de que "no se puede gobernar Castilla y León con 31 parlamentarios (los del PP) si antes no hay un acuerdo programático".

Sí que ha reconocido el procurador de Cs que tiene "pocas esperanzas" de que Vox se siente a hablar de estos puntos, porque algunos atañen a reafirmar el compromiso de la Comunidad con la lucha contra la violencia de género o la memoria histórica, aunque ha reconocido que este documento "no tiene líneas rojas".

Igea, que ha reconocido que las formaciones que no han obtenido grupo parlamentario (cinco partidos y nueve procuradores) están estudiando la posibilidad de "desdoblar" este grupo tan heterogéneo, ha aclarado que este documento está destinado a los procuradores y no a los grupos, por lo que entiende que los representantes públicos no tienen por qué comportarse siempre de manera uniforme en sus votaciones en la Cámara.