Sabían que iba a ocurrir, pero aún así las noticias que llegan desde Ucrania son difíciles de asimilar. Los ucranianos residentes en España están preocupados por sus familiares, por su país.

"Putin se cree un nuevo Hitler"

Irina Shutenko es ucraniana, su marido es ruso. Viven en España, en Villalba, pero su familia vive a 100 kilómetros de la frontera con Polonia. "Estamos destrozados. Estamos temblando, no hemos dormido en toda la noche con el aviso de EE.UU."



Nos cuenta que sus compatriotas ya han asumido que están en guerra, aunque hace unos días pensaban que todo podía estabilizarse, por las palabras de Putin. "Dijo entre comillas que no iba a invadir, pero cada palabra que sale de ese individuo es una mentira."



En Ucrania tiene a sus padres, con quienes habla constantemente. "Me sorprende mucho porque les llamo, estoy llorando, no puedo ni pronunciar una palabra y ellos me tranquilizan. Están preparados, no creen irse del país porque es su patria. Mi madre dice que va a salir, ir al banco a por su pensión y donar una parte a las fuerzas armadas. Están tranquilos. Como una roca. Preparados para lo peor."

Como sus padres, muchos ucranianos no creen por el momento salir del país. Al contrario, asegura que algunos están volviendo. "Se que muchos ucranianos que han salido a trabajar a Polonia, Rumanía, Alemania... están volviendo para alistarse con las tropas. Gente joven, es increíble. El patriotismo está floreciendo más que nunca."



Ahora, a diferencia de lo que pasó hace ocho años con la primera entrada de Rusia, sienten el apoyo internacional. "Sentimos el apoyo que necesitábamos de Europa, de EE.UU., de Canadá, de Japón, de Australia. Eso nos da más fuerzas. Por fin Europa se dio cuenta de que el siguiente paso de ese monstruo va a ser territorio europeo, y es inminente porque Putin se cree un nuevo Hitler."

El presidente ucraniano, Zelenski, ha anunciado que levantará sanciones administrativas a los ciudadanos si salen a luchar. "Hace ocho años la gente se levantó con armas de casa, con pistolas deportivas. Pero ahora sobre todo, llevamos un par de meses preparando a la población civil para que puedan saber cómo se maneja un arma."