"Gatillazo histórico y sin precedentes". Así ha denominado Ciudadanos el resultado del Partido Popular (PP) en las elecciones de Castilla y León, porque a su juicio pretendían echar a la formación 'naranja' de las Cortes y su candidato, Francisco Igea, ha logrado representación y porque aspiraban a una mayoría absoluta o muy amplia que le ha quedado "muy lejos".

El vicesecretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha eludido criticar la caída sufrida por su partido en estos comicios, donde ha pasado de tener doce a un único procurador, y ha cargado la responsabilidad de la convocatoria anticipada al PP, que gobernaba junto a Ciudadanos hasta diciembre, cuando el presidente Alfonso Fernández Mañueco puso el punto y final al Ejecutivo: "Quien tiene que hacer autocrítica es el que nos ha metido en este fregado", ha reivindicado en rueda de prensa.

A su juicio, el resultado obtenido por Igea es un "éxito" porque el PP les quería muertos, pero "resisten" y "el que resiste: gana". Y se ha mostrado convencido de que Ciudadanos es hoy un partido "más fuerte y unido" que cuando Mañueco convocó elecciones "a traición". "No olvidemos de donde venimos y sobre todo a dónde queríamos llegar. Querían echarnos del tablero, hacernos un 'game over'", ha apuntado Pérez.

"Convocaron elecciones buscando una mayoría absoluta y borrar al centro liberal español. Nada de eso ha sucedido", ha defendido la presidenta del partido, Inés Arrimadas. Según ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter, el proyecto "resiste en Castilla y León en un escenario fragmentado y somos más necesarios que nunca en toda España", por lo que ha animado a Francisco Igea a "seguir trabajando juntos".

Precisamente ha sido el candidato a las elecciones, Francisco Igea, quien ha hecho la mayor autocrítica dentro de la formación. En una entrevista en Las mañanas de RNE, ha mostrado su preocupación ante los resultados de las elecciones autonómicas. "Hemos conseguido un escaño, los resultados no son buenos y tenemos que reflexionar sobre cómo podemos crecer desde aquí". Una opinión que Pérez ha normalizado porque "es un hombre exigente". "Se exige a sí mismo, estas cosas cuando se enfrían un poquito haces conclusiones bastante más positivas", ha explicado.

Emplazan a PP y PSOE a llegar a un acuerdo

Tanto Pérez como Igea han emplazado este lunes a PP y PSOE a llegar a un acuerdo para que Vox no sea decisivo a la hora de formar un Gobierno en la Junta de Castilla y León. Para el vicesecretario, estas elecciones, con el PP y el PSOE con 31 y 28 escaños, respectivamente, deberían conducir a un acuerdo que evite la "involución" que supondría, en su opinión, la entrada de Vox en la Junta. "Sería curioso que una vez más los dos grandes partidos no fueran capaces por una vez en su vida de dejar de pensar en los intereses de partido", y que piensen ahora en el "interés general" de Castilla y León, ha manifestado el dirigente de la formación naranja. "Que lo intenten", ha instado Pérez. Sin embargo, los socialistas ya lo han descartado.

En la misma línea, Igea ha confiado en que el posible pacto entre PP y Vox no se produzca. "Pero me temo que sí", ha lamentado. "Es deprimente que solo haya PP y Vox o PSOE y Podemos. Creo que necesitamos un gran acuerdo para hacer reformas y no pensar en el espacio político de cada uno", ha reivindicado.

05.53 min Igea critica la "maniobra" de Mañueco: "El PP ha pasado de tener un socio liberal a tener un socio como VOX"

Los 'naranjas' han subrayado que sus resultados no se pueden comparar con las elecciones autonómicas de mayo de 2019 porque su debacle se produjo en las generales de noviembre de ese año, cuando pasaron del 19 % del voto al 7,6 %. Además, creen que hay un cambio de tendencia "clarísimo" porque han mejorado en un punto su resultado en las elecciones madrileñas, del 3,5 % al 4,5 %, y han retenido un 30 % del voto. Según Pérez, si el resultado se extrapola a unas hipotéticas elecciones en Andalucía, entran y entran "bien", "siendo decisivos", al igual que en la Comunidad Valenciana.