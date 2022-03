Andalucía será la siguiente comunidad en convocar elecciones, previstas para final de año, y los resultados de los comicios en Castilla y León alejan un adelanto del horizonte. El ascenso de Vox, que ha conseguido sumar 12 procuradores, y el fracaso de Ciudadanos (Cs), que se ha quedado con un solo escaño, parece no variar los planes del Gobierno andaluz, que insiste en que su intención sigue siendo agotar la legislatura "hasta que pueda" salvo que exista un bloqueo.

Fuentes del Ejecutivo aseguran a RTVE que los resultados electorales en Castilla y León no cambian nada en el objetivo que se marcó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de exprimir al máximo la legislatura. Y así lo ha corroborado también este lunes el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ha dicho que en los resultados de Castilla y León no hay "clave andaluza" y ha recordado que cuando "tocan" en la comunidad es a final de año.

El presidente habló en su día de elecciones entre junio y octubre, y la falta de acuerdo respecto a los Presupuestos de 2022 -que se han prorrogado al no conseguir los apoyos necesarios, entre ellos, de Vox- llevó a Moreno a plantear en una entrevista en RNE la posibilidad de adelantar los comicios, en el caso de que el Parlamento siguese tumbando sus iniciativas. Sin embargo, además de los resultados en Castilla y León, en las últimas semanas el Gobierno ha salvado el inicio de dos leyes clave, la de Economía Circular y la de los regadíos de Doñana.

PP y Cs apuestan por reeditar la coalición

También ha negado las elecciones anticipadas el vicepresidente de la Junta y líder de Cs, Juan Marín, quien cree que Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco han entregado a la ultraderecha el Gobierno, si bien se ha mostrado convencido de que las elecciones de Castilla y León "no tienen absolutamente nada que ver con Andalucía".

En la misma línea, el PP ha defendido que "la realidad sociológica y política" en Andalucía es "muy distinta" a la de Castilla y León, por lo que también evita extrapolar los datos y "hacer suposiciones". "Toca consolidar el cambio, nos queda mucho por hacer y queremos agotar la legislatura, y queremos hacerlo como lo estamos haciendo, con el diálogo, a izquierda y derecha", ha afirmado la secretaria general de los 'populares' en Andalucía, Loles López.

De hecho, desde el Ejecutivo andaluz no consideran que la comunidad vaya a ser una segunda vuelta de las elecciones de Castilla y León y apuestan por repetir la fórmula de gobierno de coalición PP-Cs cuando se celebren. Sin embargo, los resultados podrían no permitirlo, ya que de acuerdo al último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el conocido como 'CIS andaluz', el PP ganaría con rotundidad en Andalucía, si bien necesitaría a Vox para reeditar el Gobierno y sumar la mayoría absoluta, pues los votos de Cs no serían suficientes.