Pese a que los manifestantes han asegurado ser pacíficos, algunos residentes de Ottawa han denunciado que fueron atacados y acosados. Además, las investigaciones penales están evaluando, entre otras cosas, un intento de incendio provocado en un edificio de apartamentos del centro de la capital.

La policía fue criticada por su actitud inicialmente permisiva con el bloqueo, pero ha empezado a intentar recuperar el control desde el domingo por la noche con la incautación de miles de litros de combustible y la retirada de un camión cisterna, así como la detención de 23 personas.

A medida que las autoridades incrementan su dureza, el número de manifestantes en Ottawa está disminuyendo, pero muchos se niegan a abandonar hasta que se anulen las restricciones sanitarias.

El primer ministro Justin Trudeau ha hablado con el alcalde de Ottawa, Jim Watson: "Le hice saber que nos aseguraremos de que la ciudad tenga los recursos que necesita", ha revelado Trudeau en un tuit.

“I touched base with Mayor @JimWatsonOttawa again today, and spoke about the current situation on the ground. I let him know that, as we’ve been since the beginning, we’re here for the people of Ottawa – and we’ll make sure the city has the resources they need.“