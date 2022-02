En 2023 Superlópez cumplirá 50 años (1973), pero no podrá celebrarlo en las viñetas, donde es el segundo personaje más popular del cómic español (solo tras Mortadelo y Filemón), porque la editorial Penguin Random House ha anunciado que su nuevo álbum Sueños frikis (Bruguera Classics), que llegará a las librerías este 3 de febrero, es la última aventura de Superlópez.

Un cómic que parodia el género de espada y brujería, y en el que Jan vuelve a demostrar su preocupación por temas de actualidad al contar la historia de una joven, Mayra, que sufre acoso y violencia machista por parte de sus compañeros de universidad.

A través de un sueño, la joven viajará a la edad media, acompañada de Superlópez, y gracias al personaje encontrará su propia fuerza interior para enfrentarse a sus acosadores, sin necesidad de usar la violencia. Por cierto que el autor ya había abordado una temática similar en otro título del personaje, El bullying de las sorpresas.

Una aventura que tiene fecha de Julio de 2020 (Jan siempre indica el mes y el lugar en el que finaliza sus cómics).

Es posible que este cierre de la colección se deba la caída de popularidad y de ventas del personaje (a pesar de la película de Javier Ruiz Caldera), o a que Jan se haya cansado de dibujarlo. En su comunicado de prensa la editorial no aclara las razones de esta despedida, que llega a un año de que el personaje cumpla sus bodas de oro.

Estos últimos años Jan ha dado muy pocas entrevistas y ha preferido centrarse en el trabajo. En 2010 nos concedió una entrevista en la que aseguraba: "Seguiré dibujando mientras pueda. No me veo tomando el sol en la terraza".

Y lo cierto es que, aunque deje Superlópez, la intención de Jan, a sus 82 años, es seguir dibujando. Acaba de publicar la tercera aventura de Don Talarico (El bosque de las brujas), con Amaníaco Ediciones, y ya trabaja en la cuarta entrega de esta serie ambientada en la reconquista. Con la misma editorial ha restaurado varios álbumes de otra de sus grandes series: Pulgarcito

Y con la editorial DQómics también ha publicado otros dos álbumes: Cab Halloloco y Súper Rayón.

Sea como fuere, Jan y Superlópez figuran con letras de oro en la historia del cómic español y el año que viene celebraremos el 50 aniversario del personaje.

"Mi fuente de inspiración son los Telediarios"

En esa entrevista que nos concedió, Jan nos confesaba que: "La fuente de inspiración para mis historias son los diarios, los telediarios, la vida misma es mi fuente de inspiración."

Jan prefiere mirar siempre hacia adelante y no pensar en el pasado: "Cada personaje, cada historia, es fruto de un momento, tiempo y lugar concretos... ¿Por qué voy a mirar atrás...? Sería condenarme a hacer siempre lo mismo y es una perspectiva sumamente aburrida. Lo hecho, hecho está, y a otra cosa. ¡Comprendo que haya nostálgicos, porque se han hecho mayores, pero no trabajo para ellos!"

"Ya llevo muchos años haciéndolas y he cubierto varias generaciones. Nunca lo he hecho igual y por lo tanto hay una evolución. Así pues yo diría que mis historias favoritas de Superlópez son varias: La caja de Pandora, El Infierno, Tirannosaurus Sect, Los ladrones de Ozono..."

Además, en los álbumes de Superlópez Jan ha creado un lenguaje propio con palabras como "papastro" o "Kloperotaraska", algo que levanta mucho revuelo entre los fans: "Me las invento y no soy el único que lo hace. Me gusta crearme mis propios tópicos, eso es todo. No hay que buscarle tres pies al gato".

"No me considero humorista, más bien cuento historias. Tengo sentido del humor, que es otra cosa. Mis influencias estaban en la literatura, concretamente del "surrealismo literario" que me gustaba, y todavía me gusta, como Jonathan Swift, Lewis Carroll, Boris Vian... Como dibujante me forme con los dibujos animados, sobre todo los de la UPA..."

Lo dicho, esperamos volver a encontrarnos con Jan y con Superlópez muy pronto. Mientras, disfrutad de esta nueva aventura, que puede ser la última en las viñetas. Crucemos los dedos.

Para saberlo todo sobre Jan y Superlópez os recomendamos el libro Jan. El genio humilde (Tebeosfera)