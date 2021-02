Jan lleva más de 40 años siendo una de las estrellas del cómic español, con millones de fans, casi tantos como su creación más famosa, Superlópez. Y según nos ha contado ninguno de los dos tiene intención de jubilarse.

"Superlópez no cobraría jubilación ya que es solo un dibujo, pero si te refieres a mi, tampoco lo creo. Eso depende, como en el caso de Pulgarcito (Otro de sus personajes que ya no dibuja), de la demanda y de que siga o no siendo rentable para el editor. A mis 72 años creo que sería muy aburrido el plan de retirarme a tomar el sol en la plaza... Por lo tanto seguiré mientras pueda vivir de ello".

Se acaba de publicar la nueva aventura de Superlópez, El virus Frankenstein (Ediciones B) que, como casi siempre, trata un tema de actualidad, en este caso la gripe que todos los años vuelve con fuerza...

"La fuente de inspiración para mis historias son los diarios, los telediarios, la vida misma es mi fuente de inspiración, como debe ser. Y no sé otra manera..."

En las páginas de superlópez es fácil reconocer paisajes y escenarios reales , algo que no se consigue sin un cuidado proceso de documentación, "Me gusta conocer lugares pero he llegado a cansarme del hecho de "hacer el turista" y comprobar que aunque aportamos soluciones económicas a los países que visitamos, también les hacemos mal, por ello actualmente no me planteo viajes como no sea a países donde yo pueda pasar desapercibido entre la gente, Francia o Italia por ejemplo..."

"Siempre he buscado el mejor resultado y por ello he procurado estar al día en los sistemas de dar color... El ordenador me da más control sobre los resultados y comencé a usarlo cuando los Macintosh llegaron a los 200 MHz de velocidad. Antes de eso me limitaba a estudiarlos. Sin embargo mi concepto de color por ordenador es el de pintar con este exactamente igual que lo haría con pinceles y acuarelas..."

"Comencé a trabajar en el cine, concretamente en dibujos animados, y sus técnicas no me son ajenas. No obstante mi concepto del cómic también incluye el teatro, mis personajes no son meros pictogramas: actúan. Creo que es eso lo que gusta..."

"Ya llevo muchos años haciéndolas y he cubierto varias generaciones. Nunca lo he hecho igual, por lo tanto hay una evolución. Así pues yo diría que mis historias favoritas de Superlópez son varias: La caja de Pandora, El Infierno, Tirannosaurus Sect, Los ladrones de Ozono...

Jan prefiere mirar siempre hacia adelante y no pensar en el pasado: "Cada personaje, o cada historia, es fruto de un momento, tiempo y lugar concretos... ¿Por qué voy a mira atrás...? Sería condenarme a hacer siempre lo mismo y es una perspectiva sumamente aburrida. Lo hecho, hecho está , y a otra cosa. ¡Comprendo que hayan nostálgicos, porque se han hecho mayores, pero no trabajo para ellos !"

"No me considero humorista, más bien cuento historias"

En los álbumes de Superlópez Jan ha creado un lenguaje propio con palabras como "papastro" o "Kloperotaraska", algo que levanta mucho revuelo entre los fans: "He leído en los foros de Internet acerca de eso comentarios que dan pena ajena... decían que esas palabras se deben a mi condición de sordo total. La verdad sencillamente es que me las invento, y no soy el único que lo hace. Como ya he dicho antes, me gusta crearme mis propios tópicos, eso es todo. No hay que buscarle tres pies al gato".

"No me considero humorista, más bien cuento historias. Tengo sentido de humor que es otra cosa. Mis influencias estaban en la literatura, concretamente del "surrealismo literario" que me gustaba, y todavía me gusta, como Jonathan Swift, Lewis Carroll, Boris Vian... Como dibujante me forme con los dibujos animados, sobre todo los de la UPA..."

En los cómics, Superman se casó con Louis Lane después de décadas de noviazgo, algo que no entra en los planes de Jan para Superlópez: "No entiendo esa manía de casar a los personajes, Lo importante de las historias son las historias mismas, no los finales felices y si los casará ya no serían lo que son, no me servirían. Son detalles cursis"

Jan nos ha comentado que guarda una sorpresa en el tablero de dibujo: "Actualmente trabajo en "El mundo de al lado" sobre la destrucción del entorno natural... y en una parodia de sistema electoral, ambos de Superlópez. Pero si me preguntan por otros personajes, el año que viene trabajaré en un nuevo grupo de personajes del que no voy a dar detalles tan pronto.