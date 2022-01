Este martes, el Consejo de Ministros actualizó el sistema de pensiones para “dignificar” la vida de los mayores. Unos jubilados que, tal y como hicieron en la crisis de 2008, han demostrado durante la pandemia que son un pilar fundamental para sus familias, que consiguen salir adelante gracias a su ayuda.

Pilar tiene 72 años y cobra 770 euros de pensión. Junto a la de su marido, ingresan 1.700 euros cada mes en una casa que ya está pagada. Uno de sus hijos no gana lo suficiente para pagar un alquiler de 500 euros y mantener a sus dos hijos. Por ello, ella le da dinero cada mes "para que pueda vivir" a pesar de que tiene trabajo. Además, asegura que sin su ayuda "tendría problemas para aguantar y comer decentemente cada mes", y aunque su hijo nunca les ha pedido dinero, saben que su marido y ella deben hacerlo: "Tenemos que estar ahí".

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, a finales de 2021 había más de un millón de hogares en España con todos sus miembros desempleados y, además, se contabilizaron 563.000 que no tenían ningún tipo de ingresos. Yolanda Carmona, coordinadora de programas de Save The Children, asegura a RTVE.es que el coronavirus ha sido un potenciador de desigualdades y ha acentuado el retorno a los hogares de los mayores, sobre todo en familias monomarentales.

De esta manera, muchos padres y madres que han perdido sus empleos han recurrido a los abuelos, que ahora "no solo van a buscarlos al colegio, sino que se hacen cargo de ellos a nivel económico” y asumen sus gastos escolares. En este escenario, cada vez más colectivos reclaman prestaciones más dignas. Pilar es miembro de Yay@flautas de Madrid, un colectivo que se manifiesta para preservar los derechos de los jubilados. Ve la actualización de las pensiones como algo favorable, pero cree que hace falta una subida más equitativa y centrada en las más bajas porque, según explica, "las personas que ganan 400 o 500 euros apenas lo van a notar".

Abuelos que pagan las facturas y la comida de sus hijos y nietos

La pandemia, como otras crisis económicas, ha empeorado la situación de las familias vulnerables. Alexander Elu, de Save The Children, explica a RTVE.es que ha aumentado la pobreza monetaria en hogares sostenidos económicamente por una persona mayor, alcanzando el 18% de los domicilios en situación vulnerable, como es el caso de Antonia.

Antonia tiene 68 años y vive en una casa en Sevilla con dos de sus hijas y sus dos nietas. “Mi pensión es de 360 euros, pero con esto no tenemos para vivir”, explica a RTVE.es. Su hija mayor también recibe otra ayuda de 360 euros por enfermedad, de manera que las cinco personas que conforman su núcleo familiar sobreviven con 720 euros todos los meses.

Después de recibir una notificación de desahucio, la Junta de Andalucía le ha ofrecido un alquiler "más barato", pero no tiene medios: “Si pago 80 euros y 15 de comunidad, ¿cómo doy de comer a mis hijos?”. Sin dinero para hacer la compra a diario, pide ayuda a Save The Children y las Hermanas de la Cruz. Para Antonia, lo más difícil es afrontar los gastos energéticos: “Tengo la luz pinchada y facturas del agua atrasadas”. Además, arrastra una enfermedad y cuenta que lo único que no paga son las medicinas, aunque admite que no puede comprar mascarillas a diario para protegerse del coronavirus, es una vecina quien se las regala.