BIOGRAFÍA: Lugar y fecha de nacimiento: León, 1976 Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Años en política: coordinador general de Podemos en Castilla y León y procurador en las Cortes autonómicas desde 2015. Portavoz nacional de Podemos desde 2021.

Pablo Fernández (León, 1976) lleva en Podemos desde sus inicios y ha sido una de las personas más fieles al proyecto original de Pablo Iglesias. Este quiosquero licenciado en Derecho repetirá por tercera vez en las elecciones autonómicas con el reto de mantener los dos procuradores actuales e incluso superlos ante unas encuestas que no prevén un crecimiento muy grande del partido morado en la región. Fernández se presenta de nuevo por Valladolid y no por León ante el riesgo de que Podemos no obtenga ningún escaño en esta provincia.

Fernández es una de las caras visibles de Podemos desde que fue nombrado coportavoz nacional junto con Isa Serra el pasado mes de junio. Su fidelidad a un proyecto que ha cambiado mucho desde su nacimiento y que ha estado marcado por las crisis internas le valió la confianza de la actual secretaria general del partido, Ione Belarra, y fue incluido como miembro del Consejo Ciudadano Estatal después de la elección de la nueva líder del partido.

Él mismo ha contado en varias entrevistas que siempre estuvo interesado por la política pero nunca decidió militar en ninguna organización hasta que no vio “en la tele a un chico que tenía coleta y decía verdades”: “Yo compartía todo lo que decía Pablo Iglesias, por eso decidí dar el paso y fundé el círculo de Podemos en mi ciudad”. Ahora se marca como objetivo "desalojar" al PP del Gobierno porque la comunidad "no aguanta cuatro años más de corrupción, precariedad y deterioro de lo público" y erige a su formación como "clave" para ese cambio.

Fernández es coordinador general de Podemos Castilla y León desde 2015, cuando se presentó a las elecciones autonómicas y logró diez escaños. En 2019, sin embargo, y con más agentes políticos con los que competir (Ciudadanos y Vox), Podemos cayó a dos procuradores.

Ahora, lidera la nueva coalición de Podemos con Izquierda Unida y Alianza Verde para estas autonómicas, que deberá marcar la diferencia con otros partidos que hacen apuestas similares en cuanto a la igualdad territorial, el modelo de ganadería extensiva o políticas sociales. Eso le hace competir directamente con las plataformas de la España Vaciada, la Unión del Pueblo Leonés o Por Ávila. Otra de las claves de la campaña será ver si Fernández consigue que la vicepresidenta tercera del Gobierno y líder política mejor valorada, según el CIS, Yolanda Díaz, se involucre en Castilla y León.