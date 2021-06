Ione Belarra es ya la nueva secretaria general de Podemos tras haber logrado el respaldo de un 88,7% de las bases en la IV Asamblea Ciudadana. No ha habido sorpresas y la ministra de Derechos Sociales y persona de confianza del exlíder, Pablo Iglesias, se ha impuesto a los críticos Fernando Barredo (6% de los votos) y Esteban Tettamani (5,3%), que han acusado la “falta de democracia interna” y la “cacicada camuflada” que ha sido a su juicio la asamblea que se ha celebrado este sábado y este domingo.

53.443 inscritos de los casi 139.000 que podían votar hasta este sábado a las 18.00 lo han hecho (un 38,5%), un nivel de participación levemente inferior al que obtuvo Pablo Iglesias en Vistalegre III el año pasado, cuando votaron cerca de 59.000 inscritos. Entonces, Iglesias obtuvo el respaldo del 92,19% de los votos. Ahora, Belarra se ha impuesto con 45.753 votos frente a los 2.730 que ha obtenido Tettamani y los 3.106 para Barredo. La Asamblea se ha celebrado este sábado y domingo con un tercio del aforo en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón dada la pandemia de coronavirus.

"Me voy a dejar la piel para llevar este proyecto lo más lejos posible", ha dicho tras ser proclamada Belarra, quien ha destacado el "orgullo" que es para ella ser la nueva secretaria general para "liderar Podemos en la nueva etapa". Belarra ha comenzado su intervención reivindicando la figura de Pablo Iglesias: "Decir que Podemos, sin Pablo Iglesias, no existiría, es simplemente una obviedad. Pero este es un proyecto muy fuerte, muy valiente y le queda muchísimo camino por recorrer para seguir escribiendo la historia de España. Lo mejor está todavía por venir”.

Ha dicho de Iglesias que es "un compañero muy querido y un militante que nos ha enseñado que sí se puede, que se podía levantar una fuerza política desde abajo, romper el bipartidismo en España" o "echar a los corruptos" de La Moncloa y "construir el primer Gobierno progresista" de coalición "sin renunciar a nada". "Gracias, Pablo Iglesias, por enseñarnos que un militante tiene que estar siempre allí donde es más útil. Gracias por este espacio político y por todo lo que has hecho por nuestro país. Puedes estar seguro de que aunque les moleste aquí seguimos. Y esta siempre será tu casa", ha proseguido.

Belarra partía como favorita con su candidatura 'Crecer', un proyecto para un Podemos “coral” y más feminizado que apuesta por más protagonismo colectivo y menos hiperliderazgo. Su meta, la de hacer del partido la principal fuerza progresista. Y para cumplirla, contaba en su lista con la ministra de Igualdad, Irene Montero (su número dos), la hasta ahora líder del partido en Madrid Isa Serra y otros nombres como el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, la secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI del partido, Sofía Castañón o el secretario de Relación con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral. Una lista que, además, engrosan once coordinadores autonómicos.

Irene Montero se ha emocionado al dirigirse a Belarra y expresar su deseo de que fuera elegida secretaria general: " Querida Ione , no quepo en mí de orgullo por lo que trabajas, por lo que eres, por lo que representas y por cómo vas a liderar este proyecto. Para mí, es un privilegio caminar a tu lado . Aquí tienes, compañera, una amiga para toda la vida y lo que haga falta”. También se ha dirigido a ella Juantxo López de Uralde , líder de la nueva Alianza Verde en Podemos, quien ha agradecido a Belarra su "generosidad y valentía" porque, en Podemos, "quien da la cara se la parte": "Estamos contigo Ione, queremos construir un Unidas Podemos más fuerte, una fuerza capaz de transformar la sociedad. Sabemos que contigo podemos conseguirlo”.

Escaso apoyo a los críticos, que han cargado contra una "cacicada"

Entre el resto de candidaturas, no ha convencido a las bases la del militante crítico Fernando Barredo, quien ya concurrió en Vistalegre III, con su candidatura ‘Nuevo Impulso’. Muy duro ha sido con Belarra, cuya propuesta, dijo este sábado, “traiciona al 15M y a los de abajo”, y contra la “oficialidad” de un partido que ha “ninguneado” las alternativas políticas con la “vieja maniobra de acaparación” mediática. Barredo, que ha criticado que esta no ha sido una “asamblea democrática” al no haber debates y ha llamado a “resetear” Podemos, recibió los abucheos del público.

Tampoco ha logrado gran respaldo el edil del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y candidato de ‘Podemos Horizontal’, Esteban Tettamani, que si bien elogió este sábado los logros de Iglesias, coincidió en la necesidad de volver a los “orígenes” de Podemos, que se ha convertido en “un partido tradicional como cualquier otro”. Tettamani pidió recuperar las limitaciones de cargos a uno único, limitar la retribución de los dirigentes a un máximo de tres salarios mínimos interprofesionales y de los mandatos a ocho años.

Belarra no fue quien presentó su candidatura este sábado, sino su equipo. Algo que, según ella misma, responde a esa necesidad de que no toda la responsabilidad caiga en el secretario general.